Kaj smo gledali leta 1991?

Nekatere filme imamo v glavi kot "klasike", morda pa kdaj pozabimo na samo leto njihovega nastanka. Ob 30-letnici Slovenije je tako prav, da si malce osvežimo spomin, ko nas bo morda šokiralo, koliko s(m)o se vmes že postarali ...

icon-expand Anthony Hopkins kot dr. Hannibal Lecter v enem najbolj uspešnih filmov leta 1991, Ko jagenjčki obmolknejo, Jonathana Demmeja. FOTO: Profimedia

Res je, kar trideset let mineva od legendarnega trilerja Ko jagenjčki obmolknejo, v katerem sta nas najbolj prestrašila dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) in Buffalo Bill (Ted Levine). Seveda na gre pozabiti na FBI agentko Clarice Starling, ki je Jodie Foster prinesla drugega oskarja. Film je sicer prejel kar pet oskarjev, tudi za najboljši film, Hopkins za moško glavno vlogo, Jonathan Demme pa je domov odnesel kipec za režijo.

Bilo je tudi leto Bruca Willisa, ki je leta 1991 ponudil tako Zadnjega skavta kot Hudsona Hawka, zelo delavna je bila tudi njegova žena Demi Moore, ki je zaigrala v trilerju Smrtne misli ter v komedijah Mesarjeva žena ter Same težave. Julia Roberts je zaigrala v trilerju V postelji s sovražnikom ter v drami Umreti mlad. Kevin Costner je bil Robin Hood, Princ tatov in pa tudi JFK, Keanu Reeves in Patrick Swayze sta ropala v odličnem akcionerju Peklenski val, Keanu je ob Riverju Phoenixu zaigral tudi v odlični gej drami Moj mali Idaho Gusa Van Santa.

Prvi film v samostojni Sloveniji je bil Babica gre na jug Vincija Vogua Anžlovarja, ki je navdušil tako z igralci (Bojan Emeršič, Nataša Matjašec, Majolka Šuklje, Marko Derganc, Gojmir Lešnjak) kot z glasbo in tudi z obiskom v kinodvoranah (skoraj 80 tisoč gledalcev). Omeniti velja tudi odličen TV film Operacija Cartier Mirana Zupaniča, ki ga je posnel po literani predlogi Drobtinice Mihe Mazzinija z izvrstnim Borutom Veselkom v glavni vlogi. Precej manj uspešni pa so to leto bili filmi Ljubezen po kranjsko, Srčna dama in Triangel.

Jim Jarmusch nas je z Robertom Benignijem in Winono Ryder povabil, da preživimo Noč na zemlji, doživeli smo tudi prvo filmsko črno komedijo Pri Addamsovih z odličnimi Anjelico Huston, Raulom Julio ter Christino Ricci. Zagotovo pa se kdo spomni tudi dram kot so Ocvrti zeleni paradižniki, Vročica džungle Spika Leeja, Fantje iz soseščine Johna Singletona, Bartona Finka bratov Coen, Princ plime z Nickom Noltejem in Barbro Streisand ter kajpak Scorsesejevega trilerja Rt strahu z odličnim Robertom De Nirom ali pa gangsterskega filma New Jack City, ki je med zvezde ponesel Wesleyja Snipesa. Denzel Washington je zaigral v akciji Ricochet, Sylvester Stallone je bil Oskar, Harrison Ford se je malce umiril z dramo Vse o Henryju, Jean-Claude Van Damme je odigral dvojno vlogo v akcionerju Maščevanje dvojčkov, Michael J. Fox pa postregel z dvema filmoma, in sicer Doc Hollywood ter The Hard Way z Jamesom Woodsom.

icon-expand Terminator 2: Sodni dan je v kinoblagajne prinesel preko pol milijarde takratnih ameriških dolarjev. FOTO: Arhiv filma

Med komedijami so nas brez dvoma nasmejali Napihnjenci s Chariejem Sheenom, ki so parodirali Top Gun in še kup drugih filmov, že omenjeni Reeves je z Alexom Winterjem zaigral v odštekani Čudoviti pustolovščini Billa in Teda, Jennifer Connelly je šarmirala v filmu Preračunljivec (Career Oportunities), Robin Williams in Jeff Bridges sta bila odlična v Ribjem kralju "montypythonovca" Terryja Gilliama, smejali smo se Christini Applegate v Ne reci mami, da smo sami, Billu Murrayju v Kaj bomo z Bobom?, Stevu Martinu v Nevestinem očetu, Riku Mayallu v Crkni, Fred ter Johnu Candyju v Osamljena srca in Delirious.

Leto 1991 pa je bilo tudi leto številnih nadaljevanj. James Cameron je v Terminatorju 2: Sodni dan prestavil meje do tedaj videnega z inovativno računalniško tehniko "morfinga", odlično akcijo pa smo lahko spremljali ob igralskih stvaritvah Arnolda Schwarzeneggerja, Linde Hamilton, Roberta Patricka in Edwarda Furlonga. Dobili smo šesti del Nočne more v Ulici Brestov: Freddyjeva smrt (četudi vemo, da se je kmalu spet vrnil), smeško Leslie Nielsen se je vrnil kot poročnik Frank Drebin v Goli pištoli 2 1/2: Vonj strahu, "trekkiji" so dobili Zvezdne steze 6: Nepoznana dežela, Milla Jovovich se je predstavila v filmu Vrnitev v plavo laguno. Lutka Chucky je morila v Otroški igri 3, Christopher Lambert je zaigral v ZF fantaziji Highlander 2, Bryan Brown se je vrnil v FX2: Umor s trikom, otroci so se zagotovo razveselili Problematičnega mulca 2, ljubitelji rapa pa Zabave 2 (House Party 2) z dvojcem Kid N' Play.

icon-expand Meg Ryan in Val Kilmer v filmu The Doors (Foto: Arhiv filma)

Glasbeniki so poskrbeli za nekaj filmov npr. Madonna je šla do golega, dobesedno in neposredno v svojem kvazi dokumentarcu o turneji in zaodrju V postelji z Madonno (Truth or Dare: In Bed with Madonna), v katerem je med drugim osramotila Warrena Beattya oz. nezadržno šarmirala Antonia Banderasa. Beatty je ji menda precej zameril, sam pa zaigral v Bugsyju z bodočo ženo Annette Benning. Kako je lahko s kar dvema filmoma v istem letu postregel kultni Oliver Stone ostaja čudež, saj je poleg JFK-ja obelodanil tudi kontroverzno glasbeno biografijo The Doors, v kateri je Jima Morrisona odlično zaigral Val Kilmer.

Mnogim so bili všeč Predrzni rockerji (The Commitments) Alana Parkerja, takrat vroči ameriški raper Vanilla Ice je zaigral v polomiji Kul kot Ice (Cool as Ice), kjer si je za soigralko omislil celo Naomi Campbell, ki pa prav tako ni mogla rešiti katastrofalnega scenarija in režije. Raper je prispeval tudi pesem za film Ninje želve 2, bolj pravljično navdahnjeni pa so si zagotovo ogledali film Stevena Spielberga Kapitan Kljuka (Hook), ki ga je upodobil Dustin Hoffman, Zvončico Julia Roberts in Petra Pana Robin Williams, za povrhu pa je bilo 1991 tudi leto risanih filmov kot sta Disneyjeva Lepotica in zver ter Ameriška pravljica 2: Miškon na Divjem zahodu.

Nedavno smo že pisali o kultnem ženskem filmu ceste Thelma in Louise, filmu Ridleyja Scotta, v katere sta zablesteli Geena Davis in Susan Sarandon, svetu pa se je vidneje predstavil tudi Brad Pitt. Resnejši ljubitelji filma se bodo spomnili, da je francoski tandem Jean-Pierre Jeunet in Marc Caro postregel z vrhunsko grotesko Delikatese, Poljak Krzysztof Kieślowski z dramo Dvojno Veronikino življenje, Danec Lars Von Trier z Evropo, Kanadčan David Cronenberg s kultnim Golim kosilom, Hongkongčan Tsui Hark z borilnim akcionerjem Bilo je nekoč na Kitajskem, Španec Pedro Almodovar nas je dregnil s filmom Visoke pete, Newyorčan Woody Allen pa z dramo Sence in megla.

