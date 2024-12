Staro leto se že bliža koncu, zato se spomnimo vseh zabavnih vsebin, ki so nas skozi leto 2024 razveseljevale in krajšale naše dni. Kakovostne televizijske oddaje so vedno dobrodošle – bodisi med hladnimi dnevi, v obdobju dolgotrajnega deževja, vročinskega vala ali ko zimska megla prikliče željo po preprostem lenarjenju na kavču. Kaj smo gledali v 2024?

Skrito v raju: serija, ki je obnorela Slovenijo Februarja smo že nestrpno čakali pomlad in bolj tople dni, konec zimskega obdobja pa nam je lepšala nova originalna slovenska serija Skrito v raju, kjer smo spoznali like, ki so kmalu postali ljubljenci gledalcev POP TV-ja ter se z njimi podali na pot poletnih romanc, krimi zgodb in medsebojnih odnosov v družini.

Gledalci so se zaljubili v Laro, ki jo igra Gaja Filač, gledalke pa so vzdihovale za Markom, ki ga igra Matej Zemljič. Spoznali smo tudi druge like, ki so jih upodobili Aleš Valič, Sabina Kogovšek, Vesna Pernarčič, Gaber Trseglav, Mila Peršin, Melani Mekicar, Primož Vrhovec, Sandra Debelak, Matino Antunović in drugi.

Serija je že v prvih dneh navdušila, saj si je samo prvo epizodo v povprečju ogledalo kar 44 odstotkov gledalk in gledalcev. Serija je navdušila tako zelo, da se je na srečanju igralcev z oboževalci na Aleji Sky trla množica ljudi. "Nisem nič pričakoval, ogromno ljudi me je spraševalo, koliko ljudi bo tukaj, koliko jih pričakuješ? Jaz sem jim odgovoril, da ne vem, jaz bom tam, ker so mi tako naročili. Toliko ljudi res nisem pričakoval. Takih strastnih oboževalcev, počutim se, kot da sem športnik, ki je dobil zlato medaljo na olimpijskih igrah in imam sprejem na Kongresnem trgu. Igralci ponavadi tega nismo deležni in mislim, da je to tak dogodek, ki mi bo za vedno ostal v spominu," je takrat povedal Matej Zemljič o udeležbi oboževalcev. Kulinarično izobraževanje: kaj smo kuhali letos? Tudi letos smo veliko kuhali. Predvsem spomladanska programska shema je prinesla kulinarični pridih našemu programu, saj smo lahko spremljali tako MasterChef Slovenija kot tudi šov Mali šef Slovenije.

V letošnji sezoni MasterChefa Slovenije je bilo nekaj novosti, ki so, po gledanosti in odzivu gledalcev sodeč, navdušile. Med drugim smo predstavili t. i. masterclass, kjer so se tako tekmovalci kot gledalci učili novih trikov, ki so jih predstavili najrazličnejši slovenski chefi. Poleg tega smo v tej sezoni dobili novega sodnika Mojmirja Šiftarja, ki se je s svojo mladostniško energijo prikupil tako kuharjem v šovu kot gledalcem pred televizijskimi zasloni.

V MasterChefu smo spoznali 15 nadobudnih kuharjev, ki so se skozi tekmovanje dokazovali in s svojimi kreacijami navduševali naše tri sodnike Karima Merdjadija, Luko Jezerška in Mojmirja Šiftarja. Na koncu se je s svojimi kulinaričnimi triki najbolj dokazal Luka Pangos, ki je postal zmagovalec 10. sezone.

No, kuhali pa smo tudi mi, v družbi nekdanjih masterchefovcev. Na 24ur.com smo spomladi pripravili spletno oddajo MasterChef: Kuhna, v kateri smo v znamenju 10. sezone šova pripravljali kratke, približno 10-minutne recepte. Z nami so kuhali Zala Pungeršič, Luka Novak, Luka Pangos, Salome, Gašper Kramar, Kaja Balentič, Sara Rutar, Anže Kuplenik, Nik Marolt, Anja Fir.

V Malem šefu Slovenije pa smo spoznali novo generacijo mladih in nadobudnih kuharjev, ki pri svojih rosnih letih navdušujejo s svojim kulinaričnim znanjem. Sašo Stare je v družbi sodnikov (Gregor Jager, Jorg Zupan, Mojca Trnovec) spodbujal najmlajše kuharje, za njih navijal in držal pesti pri kulinaričnih izzivih.

Letošnjo sezono sta pokal malega šefa osvojila Julija in Jakob iz OŠ Hruševec iz Šentjurja. Z vsemi možnimi zvezdicami, ki so jima jih namenili sodniki, sta svoji šoli prikuhala zmago in s tem 10 tisoč evrov.

Kmetija V enajsti sezoni Kmetije se je na novem posestvu za zmago spopadlo kar 20 tekmovalcev, med katerimi smo spremljali tudi že znane obraze. Na dolenjsko posestvo so se tako vselila dekleta iz Sanjskega moškega, kot so Laura Beranič, Polona Kranjec in Eva Luna Mlakar. Vrnilo se je nekaj obrazov iz prejšnjih sezon Kmetij, kot so Tamara Talundžić, Anja Malešič, Tim Novak, Maja in Nik Triler, Marjana Povše, Tjaša Vrečič in Marcel Verbič. No, na televizijske zaslone pa so se vrnili še obrazi, ki jih poznamo tudi iz časov šova Zvezde plešejo, Igor Mikič, in Big Brotherja, Jasmin Cerić.

Skupek tekmovalcev, ki je obetal dramo in zanimive zaplete. In vse to smo tudi to jesen dobili. Natalija Bratković nam je ob začetku sezone obljubila, da nismo pripravljeni na vse, kar se bo dogajalo na posestvu in imela je prav. Kmetija je navdušila staro in mlado, vsak si je izbral svojega favorita, glavno nagrado pa je na koncu dobil Tim Novak.

Ob spremljanju Kmetije na POP TV smo na 24ur.com za vse oboževalce šova snemali spletno komentatorsko oddajo Kmetija: Cela štala!.

Slovenci za Talent nagradili mlada genija Edvarda in Frido Letošnja jesen in začetek zime sta gledalcem ponudila novo sezono ene najbolj gledanih oddaj pri nas, Slovenija ima talent. V jubilejni sezoni smo spoznali nove, drugačne talente in v polfinalu spremljali 25 polfinalistov, od katerih se jih je deset uvrstilo v finale.

V pestrem finalu smo letos spremljali tako gibalce kot tudi pevce in mladoletne genije. Na koncu so gledalci nagradili mlada genija, bratca in sestrico, Edvarda in Frido, ki sta skozi sezono navduševala s svojo genialnostjo. Zlati gumb Lada Bizovičarja je navdušil, bratec in sestrica pa sta po zmagi samo razmišljala, kako starše prepričati v nakup 50 rotvajlerjev.

Ob deseti sezoni Slovenija ima talent smo se na 24ur.com podali na nostalgično popotovanje z nekdanjimi talenti, ki so tako ali drugače pustili vtis. V oddaji POPIN: Slovenija ima zvezde smo gostili različne goste preteklik sezon, med njimi tudi Dejana Vunjaka, Majo Keuc, Jonathana Hallerja, Tamio Šeme in druge.

VOYO Na VOYO smo poleg kopice tujih serij in filmov spremljali dve originalni slovenski seriji. Ogledali smo si nove sezone naše najbolj gledane humoristične serije Ja, Chef!, v katerih smo spoznali nove like, med drugim se je ekipi igralcev pridružila Iva Bagola Kranjc.