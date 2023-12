Kaj smo gledali v letu 2023?

Staro leto se že počasi poslavlja, a spomnimo se vseh zabavnih vsebin, ki so nas v letu zabavale in nam krajšale čas. Dobre televizijske vsebine so vedno dobrodošle: naj bo v času bolezni, obilnega deževja, vročinskega vala ali v času zimske megle, ko nam ni do ničesar drugega kot do lenarjenja.

OGLAS

Od malih do velikih kuharjev Spomladi smo na POP TV spremljali dva kuharska šova, in sicer Mali šef Slovenije in MasterChef Slovenija. V obeh smo se navduševali nad kulinaričnimi presežki naših tekmovalcev.

Zmagovalca pete sezone Mali šef Slovenije. FOTO: POP TV icon-expand

V peti sezoni šova Mali šef Slovenije sta slavila šolarja OŠ Belokranjskega odreda Semič, Matrik in Matic. Žirante sta prepričala s svojo natančnostjo, dovršenimi okusi ter organiziranostjo, z osvojeno nagrado pa želita šoli pomagati pri obnovi gospodinjske učilnice. "Žirante je verjetno prepričalo to, da sva v finalu dostavila vse komponente, tudi če sva imela nekaj težav s postavitvijo, so bile jedi narejene v celoti. Sezul pa jih je čips iz pastenjaka," sta dejala zmagovalca v en glas in dodala, da je bil njun zmagovalni krožnik izredno barvit in poln okusov.

V MasterChefu Slovenija je sodnike Karima Merdjadija, Luko Jezerška in Bineta Volčiča prepričala 23-letna Zala Pungeršič iz Šmarjeških Toplic. Tako Zala kot njena sotekmovalka Zala Fir, s katero sta se pomerili v finalu, sta sodnike navdušili s svojimi finalnimi krožniki. Sodniki so po izteku časa poskusili obe glavni jedi, finalistki pa sta nadaljevali s pripravo sladice. Sodniki so se veselili Zaline jedi in navdušila je z božansko omako, popolno pripravljeno hobotnico in račko, kombinacija z ostalimi komponentami pa je bila vrhunska. Sodniki na krožniku niso našli niti ene napake, zato so nazdravili, Bine pa je povedal: "Takšne finalistke še nismo imeli." Luka: "Takšnega krožnika pa že dolgo ne."

Zala Pungeršič FOTO: POP TV icon-expand

Kmalu po finalu oddaje smo Zalo povabili v kuhinjo in jo prosili, da nas nauči kak preprost in uporaben recept. Med pripravo rižote s šparglji z dodatkom limone nam je povedala, kako je sama doživljala MasterChefa in kaj vse se je naučila tekom snemanja.

Ne le kuhinja, tudi ljubezen Spomladi nismo samo kuhali, zabavali smo se tudi z našimi zaljubljenci iz šova Super par, v katerem je moralo osem parov pokazati, kako dobro se poznajo med seboj in kako močna je njihova ljubezen.

POPkast z Indiro in Maticem, zmagovalcema šova Super par. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Šov je gledalce zabaval predvsem zaradi dogajanja v zakulisju in ne toliko zaradi dogajanja med samimi igrami. Med pari so se ustvarile manjše skupine in različne naklonjenosti. Nekateri so si bili bolj simpatični, drugi malo manj. Se še spomnite, katera 'drama' vas je najbolj navdušila, presenetila ali nasmejala? Na koncu sta slavila zaljubljenca Indira Ekić in Matic Kolenc, ki sta zdaj že zaročena in v pripravi na poroko.

Jesenska pripoved: kdo je boljši kmetovalec in kdo je najbolj talentiran? V jesensko programsko shemo smo vključili dva popolnoma različna šova, a skupaj sta delovala kot popolna celota. Med tednom smo se zabavali z mladimi, ki so se na Dolenjskem trudili kmetovati in se ne predati živčnim vojnam, s katerimi so se morali soočati, za konec tedna pa smo se navduševali nad Talenti, ki so nas zabavali vsak na svoj način.

Žan Simonič v superfinalni areni FOTO: POP TV icon-expand

V letošnji jubilejni Kmetiji smo spoznali eno najmlajših zasedb, a čeprav je marsikdo dvomil v njih zaradi njihove starosti, so se izkazali kot izjemni kmetovalci. Seveda so med nalogami imeli tudi kar nekaj težav, a vse se je s časom rešilo. Med delom in kmetovanjem pa so prekakovale tudi iskrice. Letošnji zmagovalec Kmetije je Žan Simonič, ki si je v zadnjem napetem boju z Alenom Plojem prislužil naziv zmagovalca Kmetije 2023 in s tem osvojil 50 tisoč evrov. "Vedno, ko se za nekaj odločim, grem na vse ali nič in verjamem v svoj uspeh. Prav zaradi tega mi v večini primerov uspe. Na Kmetiji sem se od ostalih razlikoval po zbranosti, iznajdljivosti in mirnosti. Mislim, da me je točno to pripeljalo do končnega rezultata," je po zmagi povedal Žan.

V Talentih pa smo spremljali kopico talentiranih posameznikov in skupin. Kot so povedali žirantje, na avdicijah sami sebi 'nagajajo', saj preveč ljudem dajejo svoje pritrdilne odgovore, ko pa je čas za polfinale, se morajo med seboj dogovoriti, katerih 25 Talentov bodo povabili v polfinale.

Domen Kljun je veliki zmagovalec šova Slovenija ima talent FOTO: POP TV icon-expand

Na koncu smo si ogledali 25 izjemnih polfinalistov, deset najboljših pa se je uvrstilo v finale. Med desetimi finalisti smo si letos lahko ogledali eno čarovniško točko, dve gibalni, dve plesni, štiri plesne in eno inštrumentalno. Tako pestrega finala že dolgo nismo imeli. Na koncu je zmagal Domen Kljun, fant, ki bi ga vsaka mama želela za zeta. Vokalist, ki nikoli ni imel niti ene učne ure petja in ki je v finalu nastopil precej bolehen in dan po tem, ko je izgubil glas. A kjer je volja, tam je pot.

VOYO navduševal z domačo produkcijo Leto se ne bi zaključilo popolno, če se ne bi spomnili tudi vseh domačih serij, ki so navduševale na VOYO. Največ ogledov je seveda dobila serija Ja, Chef!, v kateri blestijo Jurij Zrnec, Katarina Čas, Klemen Janežič, Domen Valič, Tjaša Železnik, zdaj tudi Sebastian Cavazza ...

Navduševala pa je tudi druga sezona priljubljenega Gospoda profesorja, ki je postregel z novimi srednješolskimi (in tudi odraslimi) zapleti, problemi in ljubezenskimi prigodami. Jure Henigman in Tina Vrbnjak sta nas znova popeljala v eno lepših ljubezenskih zgodb naših televizijskih zaslonov in komaj smo čakali, da vidimo, kako se bo končala zgodba dveh profesorjev, ki sta si več kot očitno zelo všeč.

V letu 2023 smo se smejali tudi z ekipo serije Za hribom. Vaščani najbolj zabavne vasice so nas znova zabavali z novimi absurdnimi zapleti, novimi romancami in tihotapskimi ter preroškimi dogodivščinami.