Kaj smo v letu 2024 gledali na VOYO?

Vedno več ljudi spremlja katero od platform za pretočne vsebine. In v Sloveniji je prva izbira seveda VOYO. Imamo že več kot 180 tisoč uporabnikov in uporabnic, ki so v letu 2024 pogledali več kot 48 milijonov minut vsebin, VOYO originali pa še naprej premikajo meje. Zabeležili so namreč več kot 13,7 milijona ogledov. Zmagovalec je seveda Ja, Chef!, pa tudi Hiša ljubezni je pustila strasten pečat. Kaj vse smo še ponudili v letu 2024?

Lansko leto smo se preoblekli v atraktivno vijolično barvo, s katero smo poenotili videz na vseh sedmih trgih, na katerih delujemo. Predstavili smo novo originalno VOYO serijo Hiša ljubezni in v slovenski prostor pripeljali malo drznosti. Ne zgodi se ravno vsak dan, da se družine med seboj pogovarjajo o bordelu. Seveda mislimo tudi družbeno odgovorno, zato smo na našem kanalu na YouTubu predstavili serijo izobraževalnih videov Hiša ljubezni: Totalno iskreno, kjer smo razbijali tabuje in govorili o temah, o katerih večina ne želi: spolno nadlegovanje, fetiši, število spolnih partnerjev, pričakovanja med spolnostjo ipd.

Zvezdana Mlakar v vlogi Dolores (Hiša ljubezni) FOTO: VOYO icon-expand

VOYO originali na prvem mestu "Naša prednost so VOYO originali. Z njimi podpiramo lokalne produkcije, igralce, umetnike in ustvarjamo vsebine na najvišjem nivoju. To dokazujejo tudi rezultati, saj jih gleda kar 84 % uporabnikov, serija Ja, Chef! pa še naprej podira rekorde in ima že več kot 39,5 milijona ogledov," je povedala direktorica Pro Plus Stella Litou. Nova serija Hiša ljubezni je zabeležila več kot 916 tisoč ogledov na VOYO, kar je odličen rezultat za novo serijo, predstavili pa smo tudi zadnjo sezono serije Za hribom.

Za hribom FOTO: VOYO icon-expand

Izbor, od katerega se ti zvrti Ko rečemo, da vsak teden dodajamo vsebine, mislimo skrajno resno. Skoraj vsak dan dodamo novo vsebino – v lanskem letu smo jih dodali kar 341, vse od risank, tujih in domačih filmov, serij, nanizank, resničnostnih šovov, športnih prenosov ... Uporabniki lahko izbirajo med kar 41 različnimi žanri. Katere žanre pa si uporabniki najraje ogledajo? Komedije (74 % uporabnikov), lokalno produkcijo POP TV (72 %), VOYO originale (71 %) in drame (64 %).

Stella Litou FOTO: POP TV icon-expand

Številke, številke ... "V letu 2024 so uporabniki in uporabnice pogledali za več kot 48 milijonov minut vsebin, kar je 8 % več kot lansko leto. Povprečen uporabnik je gledal vsebine na VOYO 11,125 minut, naše vsebine pa so zabeležile več kot 110 milijonov ogledov," je rezultate komentirala Stella Litou. Kar 43,6 milijona ogledov je na VOYO zabeležila domača produkcija – VOYO originalne serije ter lokalna produkcija POP TV, ki jo lahko uporabniki VOYO gledajo pred ostalimi. Na prvem mestu najbolj gledanih serij je Ja, Chef!, na drugem mestu je Skrito v raju, ki je na VOYO zabeležila več kot 10 milijonov ogledov, od tretjega do petega mesta pa sledijo še Hiša ljubezni, Gospod profesor in Za hribom. Izjemne rezultate beležijo tudi MasterChef Slovenija, ki se lahko pohvali s 4,5 milijona ogledov zadnje sezone, Kmetija, ki ima skoraj 6 milijonov ogledov, in Slovenija ima talent ter Delovna akcija.

Ja, Chef! FOTO: VOYO icon-expand