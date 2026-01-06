Naslovnica
Kaj ti je deklica med 50 najboljšimi filmi leta po izboru Guardiana

London, 06. 01. 2026 20.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Film Kaj ti je deklica

Po izboru britanskega Guardiana se je film Kaj ti je deklica Urške Djukić uvrstil med 50 najboljših filmov lanskega leta, glavni filmski kritik pri časniku Peter Bradshaw pa ga je uvrstil med deset najboljših. Kritik je med deset najboljših igralk in igralcev v stranskih vlogah uvrstil tudi nastopajoča v tem filmu Mino Švajger in Sašo Tabakovića.

Guardian je seznama 50 najboljših filmov v Veliki Britaniji in 50 najboljših filmov v ZDA objavil decembra lani, zanje pa je glasovala celotna ekipa filmskih kritikov pri tem časniku. Celovečerec Urške Djukić se je znašel na obeh seznamih med prvimi 15 najboljšimi filmi. Pri časniku so ga označili za izjemno privlačen slovenski prvenec, ki "na novo izumlja kliše o spolnem prebujanju katoliškega dekleta in dokazuje, da noben učitelj ne more biti tako krut kot učitelj glasbe".

Film Kaj ti je deklica s še enim pomembnim dosežkom.
FOTO: Spok Films

Poleg tega je glavni kritik Peter Bradshaw objavil še ločen osebni izbor po posamičnih kategorijah ter film in omenjena igralca uvrstil med deseterico najboljših filmov oziroma stranskih igralcev. Kot je zapisal, so to njegovi seznami desetih najboljših, ki "jih bodo mainstream mediji najverjetneje spregledali".

Saša Tabaković, ki v filmu igra učitelja glasbe, je uvrstitev na seznam označil za veliko čast, še zlasti, ker to priznanje prihaja iz tujine in ni vezano na nič drugega kot na izključno tisto, kar človek ustvari v filmu. Pa tudi zato, ker se je znašel med svetovno znanimi igralskimi imeni, kot so Joe Pesci, Hugh Grant in Russel Crowe.

Preberi še Velika nagrada žirije za film Kaj ti je deklica v Les Arcsu

Kot je še povedal za STA, je njegova vloga takšna, kakršna je in neposredno govori tudi o neke vrste nasilju, v primeru filma Kaj ti je deklica skozi izobraževalni oziroma umetniški proces, kjer tega ne bi smelo biti. Po njegovih besedah je tako morda tudi kritika na zastarele učne procese, ki bi morali biti v prihodnje bolj orientirani v dobro, ne zgolj v mantro, da je nek cilj mogoče doseči samo z muko in trpljenjem.

Mina Švajger se je na seznamu desetih najboljših igralk v stranskih vlogah znašla poleg imen, kot so Sunita Rajwar, Judy Greer in Emily Blunt.

Film Kaj ti je deklica spremlja 16-letno Lucijo, ki se pridruži dekliškemu pevskemu zboru, ter njeno prijateljstvo z vrstnico Ano-Marijo. Svetovno premiero je doživel na lanskem Berlinalu, odtlej pa je prejel že več nagrad. Med drugim je bil izbran za najboljši film zadnjega Festivala slovenskega filma Portorož. Nominiran je tudi za prihajajoče evropske filmske nagrade. V njem so med drugim zaigrali še Jana Sofija Ostan, Lotos Vincenc Šparovec, Saša Pavček in Nataša Burger.

kaj ti je deklica film the guardian izbor

