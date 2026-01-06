Kaj ti je deklica med 50 najboljšimi filmi leta po izboru Guardiana

Guardian je seznama 50 najboljših filmov v Veliki Britaniji in 50 najboljših filmov v ZDA objavil decembra lani, zanje pa je glasovala celotna ekipa filmskih kritikov pri tem časniku. Celovečerec Urške Djukić se je znašel na obeh seznamih med prvimi 15 najboljšimi filmi. Pri časniku so ga označili za izjemno privlačen slovenski prvenec, ki "na novo izumlja kliše o spolnem prebujanju katoliškega dekleta in dokazuje, da noben učitelj ne more biti tako krut kot učitelj glasbe".

Film Kaj ti je deklica s še enim pomembnim dosežkom. FOTO: Spok Films

Poleg tega je glavni kritik Peter Bradshaw objavil še ločen osebni izbor po posamičnih kategorijah ter film in omenjena igralca uvrstil med deseterico najboljših filmov oziroma stranskih igralcev. Kot je zapisal, so to njegovi seznami desetih najboljših, ki "jih bodo mainstream mediji najverjetneje spregledali". Saša Tabaković, ki v filmu igra učitelja glasbe, je uvrstitev na seznam označil za veliko čast, še zlasti, ker to priznanje prihaja iz tujine in ni vezano na nič drugega kot na izključno tisto, kar človek ustvari v filmu. Pa tudi zato, ker se je znašel med svetovno znanimi igralskimi imeni, kot so Joe Pesci, Hugh Grant in Russel Crowe.