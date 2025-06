Kaj ti je deklica med finalisti za nagrado latinskoameriških kritikov

Filme so predlagale nacionalne filmske ustanove vsake države, ki so članice mreže European Film Promotion (EFP). Leta 2024 je EFP uvedla nagrado latinskoameriških kritikov, da bi povečala prepoznavnost evropskih filmov v Latinski Ameriki, hkrati pa poudarila ključno vlogo filmskih kritikov pri spodbujanju avtorskega filma. Gre za spodbujanje prisotnosti, sprožanje dialoga in povečanje apetita po evropski kinematografiji v regiji, so zapisali na Slovenskem filmskem centru (SFC).