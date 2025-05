Kaj ti je deklica v Avstraliji: 'Cilj je navdihniti občinstva zunaj Evrope'

"Cilj raznolikih evropskih filmskih pripovedi je spodbuditi in navdihniti občinstva zunaj Evrope z različnimi pogledi na univerzalna vprašanja ter jim v negotovih časih ponuditi upanje. Z oznako Evropa! Glasovi žensk v filmu se predstavljamo na treh velikih filmskih festivalih - v Sydneyju, Busanu in Riu - kjer s ciljno usmerjenimi kampanjami krepimo prepoznavnost evropskih ustvarjalk," je Slovenski filmski center (SFC) v sporočilu za javnost navedel besede direktorice European Film Promotion Sonje Heinen .

Protagonistka filma Kaj ti je deklica je 16-letna Lucija , ki začne peti v dekliškem pevskem zboru. Tam se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano-Marijo . Ko zbor odpotuje v podeželski samostan za vikend pevskih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano-Marijo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju, kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.

Kot je še povedala Heinen, z željo po spodbujanju podporne skupnosti med evropskimi režiserkami in ustvarjalkami oziroma ustvarjalci z raznolikimi spolnimi identitetami vabijo vse letošnje udeleženke festivala na decembrsko mednarodno virtualno srečanje. "Gre za dvodnevni program mreženja in strokovnega izpopolnjevanja, ki udeleženkam omogoča stik s ključnimi akterji mednarodne filmske industrije," je dodala.

Scenarij za film sta napisali režiserka Djukić in Maria Bohr.

V filmu v glavnih vlogah nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle, Saša Pavček in drugi. Pri filmu so sodelovali še direktor fotografije Lev Predan Kowarski, montažer Vlado Gojun, scenograf Vasja Kokelj, kostumografka Gilda Venturini, oblikovalka maske Eva Uršič in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Producenta filma sta Jožko Rutar in Miha Černec iz produkcijske hiše Spok Films.