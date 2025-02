Kaj vemo o letošnji podelitvi prestižnih oskarjev?

Kdo so favoriti za zmago? V kategoriji za najboljši film bo letos po mnenju kritikov in poznavalcev napeto. Največ možnosti pripisujejo filmom Konklave , Brutalist in Emilia Pérez , v širšem krogu favoritov sta tudi Anora in Bob Dylan: Popolni neznanec. Med igralkami v glavni vlogi je favoritinja Demi Moore (Substanca), med igralci pa Adrien Brody (Brutalist). Oskarja za stransko vlogo naj bi se po mnenju poznavalcev veselila Zoe Saldana ( Emilia Pérez ) in Kieran Culkin ( A Real Pain ).

Akademija je prav tako sporočila, da za razliko od preteklih let, letos ne bo glasbenih nastopov nominirancev v kategoriji najboljše izvirne pesmi. To pa ne pomeni, da ne bo drugih glasbenih nastopov. Kakšnih? Zaenkrat to še ostaja skrivnost, številni pa upajo, da bodo imeli moč slišati pesmi iz muzikala Žlehtnoba , enega najuspešnejših filmov v blagajnah kinematografov v preteklem letu.

To so nominiranci za prestižne oskarje

Zaradi požarov, ki so v začetku januarja zajeli velik del Los Angelesa, so nekateri pozvali k odpovedi podelitve oskarjev. Akademija je dvakrat preložila razglasitev nominacij, vendar nikoli ni prestavila datuma same podelitve. Ob tem so organizatorji sporočili, da se mora prireditev odviti zaradi njenega gospodarskega vpliva na Los Angeles in kot simbol odpornosti.

Ob tem so obljubili, da bodo letošnje nagrade "slavile delo, ki nas združuje kot svetovno filmsko skupnost, in priznanje tistim, ki so se tako pogumno borili proti gozdnim požarom." Kljub temu so požari omejili aktivnosti pred samo podelitvijo. Filmska Akademija je med drugim odpovedala letno kosilo za nominirance.