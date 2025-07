Kaj vemo o nadaljevanju filma Čarovnice za vsak dan?

Hollywoodski zvezdnici Sandra Bullock in Nicole Kidman bosta ponovno igrali čarovniški sestri v nadaljevanju filma Čarovnice za vsak dan, projektu pa se bosta pridružili tudi mladi igralki Joey King in Maisie Williams. Kaj še vemo o nadaljevanju komedije iz leta 1998?

Igralki Sandra Bullock in Nicole Kidman sta ponovno nadeli čarovniška klobuka in pred kamero stopili kot sestri z magičnimi močmi. "Čarovnice so se vrnile," je Nicole zapisala na Instagram in objavila posnetek s seta. Spomnimo, igralki sta leta 1998 skupaj zaigrali v filmu Čarovnice za vsak dan (Practical Magic), ki bo po 27 letih dobil svoje nadaljevanje.

O vsebini drugega dela zaenkrat ni veliko znanega. Nadaljevanje bo tokrat režirala z oskarjem nagrajena Susanne Bier, ki je v preteklosti že sodelovala z obema igralkama. Z Bullock je posnela uspešni triler Ptičja kletka (Birdbox), s Kidman pa je sodelovala pri mini seriji Popolni par (The Perfect Couple).

V prvem filmu sta danes 60-letna Sandra in dve leti mlajša Nicole upodobili sestri Sally in Gillian Owens iz stare čarovniške družine. Po smrti staršev mladi čarovniški sestri odraščata pri dveh ekscentričnih tetah, ki ju posvetita v skrivnosti magije in prekletstvo žensk iz rodu Owens - vsak moški, ki se v njiju zaljubi, na skrivnosten način umre. Film iz leta 1998 je režiral Griffin Dunne.