Kako bi znani Slovenci preživeli v Jurskem svetu?

Jurski svet: Prevlada nadaljuje zgodbo, ki se je začela leta 1993, ko je v kinematografe prišel prvi film Stevena Spielberga. Takrat smo dinozavre spoznali v ograjenem parku na daljnem tropskem otoku, danes pa je zadeva malce drugačna. Skozi leta so se dinozavri preselili tudi na območje, kjer sobivajo z ljudmi in živalmi.

Si predstavljate, da se sprehajate po parku in ob račkah srečate še majhne, prijazne dinozavre? In da v nelegalni tržnici preprodajajo ne le majhne, ampak tudi odrasle in velike dinozavre? In ko se enkrat zgodi manjša nesreča, ta še vedno divja bitja še vedno rada pobegnejo na prostost, kar pomeni, da so ulice kar na enkrat preplavljene z dinozavri. Kako bi se v tej situaciji znašli znani Slovenci, ki so si najnovejši film ogledali na predpremieri? Optimistično jih kar nekaj upa, da bi se s podivjanimi zvermi spoprijateljili in tako preživeli. Več pa v videu zgoraj.