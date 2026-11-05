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Kako bo umetna inteligenca vplivala na kaskaderje?

Ljubljana, 05. 11. 2026 20.27 pred 4 urami 1 min branja 1

Avtor:
Simon Vadnjal
Umetna inteligenca in filmi

Živimo v dobi umetne inteligence, ko nas hladilnik opomni, da zmanjkuje jajc, stanovanje si na daljavo segrejemo še pred prihodom domov in agenti nam kar avtomatsko odgovarjajo na maile. Kaj pa vse te spremembe prinašajo v svet filma? Bo kmalu vse le privid in igralci, scena, kaskaderji ter režiserji sploh ne bodo več potrebni?

Poklic kaskaderja Roka Cvetkova je bil v osemdesetih videti takole: varnostni ukrepi minimalni, adrenalin med padci z 80 metrov višine na maksimumu. Želja po dokazovanju pa brez meja. V naslednjih desetletjih je kot koordinator kaskaderskih prizorov sodeloval s smetano Hollywooda. Zaupali so mu tudi Sylvester Stallone, Jackie Chan, Megan Fox, Salma Hayek in mnogi drugi.

"Moj oče izhaja iz časov, ko CGI računalniki še niso obstajali. Je bila vse stara šola. Se je usedel v avto, verjetno brez ščitnikov in čelade, je to razbil in so ga verjetno rezali ven. Vzel je zelo velik 'rizik' nase," je komentiral Cvetkov sin Alex. Zadnjih dvajset let je ustvarjanje precej olajšala tehnologija računalniško generiranih podob. Kako je to videti? Preverite v prispevku.

Pred vrati Hollywooda, oglaševalskih studiev in ustvarjalcev serij so velike spremembe. Koliko gledalcev bo v prihodnosti resničnost vsebin sploh še zanimala, pa za oba ustvarjalca ostaja največje vprašanje.

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KOMENTARJI1

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murate
05. 11. 2026 20.43
To bo vplivalo podobno kot toplotne črpalke na dimnikarje. Nihče jih ne bo več rabil
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