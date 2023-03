Med obiskom prizorišča snemanja priljubljene VOYO serije Gospod profesor smo nekaj novih obrazov soočili z igrico Ugani, kdo sem, v kateri so pokazali, koliko talenta imajo za oponašanje drugih ljudi. Kako so se pri oponašanju znašli Lucija Harum, Lovro Zafred, Aleks Cavazza in Krevh? Več v videu.