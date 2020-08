Kako je danes videti genialni Steve iz Družinskih zadev?

Jaleel White je 18 let po koncu snemanja ameriške serije Družinske zadeve ( Family Matters) povsem drugačen. Danes 43-letni zvezdnik veliko časa preživi v telovadnici in skrbi za svojo kondicijo in mišičasto postavo. Z oboževalci na družbenih omrežij pa večkrat podeli tudi utrinke s treningov in s snemanj.

Kariero je začel pri treh letih, ko je zaigral v reklami za žitne kosmiče. Njegova prva televizijska vloga je bila v situacijski komediji The Jeffersons leta 1984, potem pa je sledila avdicija za vlogo Rudyja Huxtablea v seriji The Cosby Show.Prvotno so mislili, da bo to moški lik, a so ga spremenili v ženskega, potem ko se je Bill Cosby odločil, da bo njegova televizijska družina bolj podobna njegovi resnični . Vlogo je nato dobila Keshia Knight Pulliam.

Ko je Jaleel dobil vlogo v seriji Družinske zadeve, je bil star komaj 12 let. Takrat ni niti slutil, da mu bo vloga simpatičnega Steva Urkela prinesla svetovno slavo. Steve je šolski primer "piflarja" s predebelimi očali, previsokim glasom in prekratkimi hlačami. Na žalost ga vsakič kje polomi, a ga imajo člani družine Winslow kljub vsemu radi. Serijo so prenehali snemati leta 1998, ko je bil White star 22 let. Takrat je tudi dejal, da se je vloge že naveličal. Kasneje je ustvaril še kar nekaj vlog, a nobena ni bila tako odmevna.