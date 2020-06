Kako je danes videti hčerka Kemala in Nihan iz Moja boš

V turški uspešnici Moja boš (Kara Sevda) smo spoznali dojenčico Deniz, hčerko nesrečnega ljubezenskega para Nihan in Kemala. Malo Deniz je pred leti zaigrala Arven Beren, ki je maja praznovala štiri leta.

icon-expand Nihan in Kemal s hčerko Deniz v seriji Moja boš FOTO: POP TV

Serija Moja boš, ki je obnorela svet, trenutno se znova predvaja na POP TV in v Latinski Ameriki, kjer podira rekorde gledanosti, se ponaša z mednarodno nagrado International Emmy Award. Odlikujeta pa jo tudi napeta dramaturgija in neskončen niz zapletov, s katerimi sta se morala soočiti glavna junaka ljubezenske zgodbe Nihan in Kemal, v čevlje katerih sta stopila Neslihan Atagül Doğulu in Burak Özçivit. Nihan in Kemal sta svojo ljubezen v zgodbi okronala s hčerkico Deniz, za njenim imenom pa se je skrivala malaArven Beren. Njen profil na Instagramu ureja njena mama Leyla Kuşatman, ki je pred dnevi objavila fotografije s hčerkinega rojstnodnevnega praznovanja.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Starša sta kupila rojstnodnevno dekoracijo v belih in zlatih barvnih odtenkih, balone, napis 'vse najboljše' in torto, na kateri so bile štiri svečke in številka 4. Slavljenka je nosila belo oblekico, na glavi pa je imela obroč z napisom "birthday girl", kar v prevodu pomeni slavljenka. Med prvimi, ki je mali slavljenki na Instagramu zaželel vse najboljše za rojstni dan, je bil tudi igralec Kaan Urgancıoğlu, ki je v seriji igral zlobnega Emirja.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Arven je zrasla v pravo malo gospodično, ki jo kamera naravnost obožuje, 4-letnica pa spretno koketira z njo. Turška uspešnica Moja boš (Kara Sevda) je bila za vse, ki so nastopali v omenjeni seriji, poseben projekt, saj jim je prinesla svetovno slavo. In ne samo to. Med igralci so se spletle močne prijateljske vezi, ki trajajo še danes.

Spomnimo se, da je Nihan bila poročena z zlobnim Emirjem, ki ga je odigral Kaan Urgancıoğlu. Ta je kot Emir posnel kar nekaj prizorov z Arven, saj je bil v zgodbi najprej prepričan, da je Deniz njegova hčerka. Dojenčica se mu je zelo prikupila, saj sta se po koncu snemanja znova srečala. Ljubke trenutke pa je v objektiv ujela njena mamica in jih delila z oboževalci serije.