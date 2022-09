Kako je film Ne skrbi, draga postal psihološki triler beneškega festivala

Igralec, ki je bil sprva mišljen za vlogo Jack Chambersa, je po zgodnji odpovedi vloge, ki so jo po temu dodelili Harryju Stylesu, privedel veliko vprašanj o dogajanju na snemanju. Vse se je začelo z očitno osenčitvijo LaBeoufove delovne manire, ko je Olivia Wilde za Variety povedala, da naj bi bil Shia odpuščen iz ''spoštovanja do Florence''. Omenila je, da ima na svojih snemanjih ''pravilo nobenih kretenov'' in da, ''njegovo obnašanje ni bilo skladno z etosom, ki ga zahteva od svojih produkcij'' . Trdila je, da je bilo njegovo obnašanje ''bojevito'', ter da je z odpuščanjem naredila izvršno odločitev s katero je poskušala ustvariti ''varno in zaupno'' okolje svojim igralcem in snemalni ekipi.

Največ govoric, ki se jih je šušljalo na temo filma pa se je vrtelo okoli glavne igralke, Florence Pugh. Večina jih je pričala o njenem nezadovoljstvu z napovednikom filma in njegovim vodstvom. Oboževalci 26-letne igralke so izpostavili, da medtem ko po navadi ponosno objavlja slike in zgodbe svojih projektov, je bila o filmu Ne skrbi, draga , obrv-dvigajoče tiho. Edina ''promocija'', ki jo je namenila je bila kritika marketiranja filma. Napovednik, ki ji ni bil po godu, je privlačil globalno pozornost zaradi eksplicitnih spolnih prizorov, ki so se odvijali med glavnima igralcema. Hotela se je distancirati od seksualnega diskurza, ki se je začel plesti ter povedala reviji Harper's Bazaar ; ''To ni razlog zakaj sem v tej industriji. Ko je le reducirano na tvoje spolne prizore in gledaš najbolj slavnega moškega na svetu, kako ''gre dol nate''- to ni zakaj to delamo.'' Režiserka pa je podala drugačno mnenje okoli promocije ženskega užitka v filmu, ko je omenila reviji Variety : ''Moški ne doživljajo orgazma v temu filmu. Samo ženske!''

Florence Pugh in njen slab priokus do filma

Shia pa je svoj odhod iz filma videl drugače. Po izidu članka je pisal reviji Variety ter jim predstavil dve elektronski pošti, ki si ju je domnevno izmenjal z režiserko. V eni je napisano sporočilo, ki ga je poslal tudi Oliviji po temu, ko je prebral članek. Obrazložil je, da ceni prijetne besede, ki jih je namenila njegovemu delu v prejšnjih filmih, da pa je bil ''začuden nad narativo svojega odpuščanja''. LaBeouf je namreč trdil, da sploh ni bil odpuščen. Bivši režiserki je napisal; ''Prenehal sem s snemanjem tvojega filma, saj z ostalimi igralci nismo našli časa za vajo. Nikoli nisem bil odpuščen, Olivia. Popolnoma razumem privlačnost take zgodbe glede na trenutno družbeno okolje in vpliv, ki ga na le-tega ima. Ampak ni pa resnica.'' Delil je tudi posnetek, v katerem Wilde domnevno prosi Shio, naj se vrne na snemanje, le dva dni po njegovi odpovedi. Posnetek pa bolj kot na katerega drugega, namiguje na spor med Florence in Olivio. Wilde je v njem namreč med prepričevanjem omenila, da ''je to klic zresnitve za gospodično Flo'' (očitno nanašujoče se na Florence) in da ''bi rada vedela, če je pripravljen dati projektu priložnost'' . Kmalu po temu, ko je posnetek pricurljal v javnost, je spodkopljiv vzdevek postal najbolj priljubna tema na Twitterju .

Govorice so se še bolj pospešile, ko se glavna igralka ni udeležila novinarske konference za film v Benetkah in se je pojavila le na rdeči preprogi. To naj bi bilo zaradi prenatrpanega urnika- v Budimpešti je namreč snemala za film Dune, njeno letalo pa je v Benetke pristalo šele po končani konferenci. Na tej so novinarji spraševali Wilde o njenem sporu z igralko na kar je odgovorila ''internet ne potrebuje razloga za napihovanje zgodb. Se mi zdi, da mi ni treba ničesar dodati, saj je zgodba zelo dobro negovana.'' Ne glede na domneven spor pa je dodala hvalnico svoji glavni igralki: ''Florence je gonilna sila tega filma in sem neskončno hvaležna, da se je lahko udeležila nocojšnjega dogodka.'' Predvidevanje o sporu z Olivio se je še okrepilo, ko si je njen soigralec na filmu Dune, Timothee Chalamet, lahko izpraznil več dni iz svojega urnika, da je promoviral svojo romantično dramo ''Bones and All''. Glede na to, da sta oba filma, Dune in Ne skrbi, draga, distributirana pod isto produkcijsko hišo Warner Bros., ne bi bilo napačno predvidevati, da bi bil za Pugh lahko sestavljen prilagodljiv urnik promoviranja filma. Še posebaj zato, ker ima film tako poznano igralsko ekipo.

Po rdeči preprogi, pa je stilistka, ki jo je najela Florence, objavila slike z igralko in spodaj pod objavo pripisala, kar je splet dojel kot posredna zbadljivka naperjena režiserki, ''Miss Flo''. To je spodbudilo uporabnike Instagrama, da so povezali objavo s komentarji o Shia LaBeoufu.