Kako je resničnostni šov Love Island postal naslednik Big Brotherja?

V zadnjih nekaj letih na televizijskih zaslonih, kot izredno priljubljen resničnostni šov, kraljuje Love Island, ki je nekakšen naslednik resničnostnega šova Big Brother. V članku si lahko preberete nekaj dejstev, ki so oddajo naredili tako popularno.

V petek, 7. 8., si boste lahko na VOYO premierno ogledali prvi dve epizodi prve sezone šova Love Island. Vsak dan bosta sledili po dve novi epizodi.

Sprva so začeli resničnosti šov Love Island predvajati v Veliki Britaniji, nato so začeli adaptacije snemati tudi po drugih kontinentih. Poleg britanskega šova sta izredno priljubljena tudi ameriški in avstralski. Sicer pa se je vila, v kateri se odvija britanski šov, z vsako sezono povečevala. Namen producentov pa je bil, da bi imeli večje prostore, v katerih bi se zbralo vse več ljudi in tako bi bilo več drame. Vila je sicer last francoskega poslovneža, nahaja pa se na jugovzhodu na Iberskem otoku, Majorki, zimske epizode pa so posnete v Južni Afriki.

Kamere so popolnoma povsod, tudi v kopalnici. Kljub temu da kamere posnamejo vsak korak tekmovalcev, sami nimajo takšnega občutka. Zara Holland, ena od tekmovalk, je povedala, da je sama popolnoma pozabila, da jo spremljajo kamere. Poleg kamer pa jih spremljajo tudi mikrofoni. Ozvočenje je tako še eden od pomembnih elementov, ki krojijo svet na otoku. Med kandidati pa niso samo tisti, ki iščejo romantične afere in se želijo predstaviti na televizijskih ekranih, so tudi takšni, ki so prišli v šov z namenom, da bi našli pravo ljubezen. Tako je šov združil že številne pare, ki so še danes zaljubljeni.

