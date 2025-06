Kako je rojstvo sestrice Pujse Pepe postalo kulturni fenomen v Veliki Britaniji?

V zadnjih štirih mesecih je marketinška ekipa Pujse Pepe izvedla pravo mojstrsko kampanjo – ustvarili so izjemno zanimanje v resničnem svetu okoli izmišljenega rojstva. Hasbro je kampanjo izvedel skrbno in v več fazah: začeli so z najavo nosečnosti na televiziji, kar je sprožilo odzive po vsem svetu. Sledilo je izjemno pričakovano razkritje spola otroka, nato še novica o rojstvu in razkritje imena. Za nameček pa so se odločili, da se je sestrica Pujse Pepe rodila v porodnišnici, kjer so rojeni otroci princa Williama in princese Catherine.