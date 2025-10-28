Kako rop Louvra komentira George Clooney?

Hkrati je za ameriško revijo Variety ameriški igralec George Clooney dodal, da če si "profesionalni ropar, kot sem jaz, bi bil zelo ponosen na te fante" .

Na novinarsko ugotovitev, da so mnogi že primerjali rop v muzeju Louvre s filmi o Oceanovih, se je hollywoodski zvezdnik zasmejal in povedal, da si je videoposnetke ropa iz pariškega muzeja tudi sam ogledal in da je bil dokaj presenečen, saj se je rop zgodil sredi belega dne in ob prisotnosti številnih turistov. Vprašal se je tudi, ali bodo roparje sploh kdaj ujeli.

Ob Clooneyju so v filmih o Oceanovi roparski ekipi zaigrali igralski zvezdniki, kot so Brad Pitt, Matt Damon in Julia Roberts. Nedavno so tudi sporočili, da bo serija dobila nadaljevanje z novim delom Oceanovih 14. Po Clooneyjevih besedah je scenarij za film že napisan.