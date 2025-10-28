Svetli način
Film/TV

Kako rop Louvra komentira George Clooney?

Los Angeles, 28. 10. 2025 11.12 | Posodobljeno pred dvema minutama

STA , R. M.
Na nedavni spektakularni rop pariškega muzeja Louvre se je odzval tudi hollywoodski igralec George Clooney in menil, da je to grozljivo. Clooney je sicer zaigral v filmih o Oceanovi roparski ekipi in kot mojster tatvin Danny Ocean načrtoval spektakularne roparske podvige.

Hkrati je za ameriško revijo Variety ameriški igralec George Clooney dodal, da če si "profesionalni ropar, kot sem jaz, bi bil zelo ponosen na te fante".

George Clooney
George Clooney FOTO: Profimedia

Na novinarsko ugotovitev, da so mnogi že primerjali rop v muzeju Louvre s filmi o Oceanovih, se je hollywoodski zvezdnik zasmejal in povedal, da si je videoposnetke ropa iz pariškega muzeja tudi sam ogledal in da je bil dokaj presenečen, saj se je rop zgodil sredi belega dne in ob prisotnosti številnih turistov. Vprašal se je tudi, ali bodo roparje sploh kdaj ujeli.

Ob Clooneyju so v filmih o Oceanovi roparski ekipi zaigrali igralski zvezdniki, kot so Brad Pitt, Matt Damon in Julia Roberts. Nedavno so tudi sporočili, da bo serija dobila nadaljevanje z novim delom Oceanovih 14. Po Clooneyjevih besedah je scenarij za film že napisan.

Pri vlomu v Louvre pred več kot tednom dni so štirje storilci ukradli nakit in dragulje v vrednosti približno 88 milijonov evrov. Četverica vlomilcev je pol ure po odprtju muzeja s pomočjo transportne lestve prišla v prvo nadstropje slavnega muzeja in pobegnila na skuterjih. Po ropu je francoska policija doslej aretirala dva osumljenca.

Clooney je med letoma 2001 in 2007 mojstra tatov Dannyja Oceana upodobil v treh filmih.

