Kako se zvezdnica Jessica Biel vživi v svoje like?

Igralka Jessica Biel je v nedavnem intervjuju pojasnila, da pri vživljanju v like, ki jih upodablja na malih ali velikih zaslonih, vselej poskuša najti karakteristike, s katerimi se poveže na osebni ravni. "Vedno je katarzično, ne glede na to, kaj počnem," je reviji People zaupala na premieri serije The Better Sister.

In kako se zvezdnica vživi v svoje like? "V svojem življenju najdeš nekaj, kar je vzporedno z nečim, kar razumeš, ali stično točko, s katero se lahko povežeš s svojim likom in tem, kar preživlja. Včasih je abstraktno, včasih zelo linearno," je pojasnila 43-letnica, ki je med drugim zaigrala v seriji Sedma nebesa.

O svojem novem liku je dodala, da razume težnjo po tem, da kljub težavam na obraz narišeš nasmeh in pred radovednimi očmi javnosti skriješ svoje prave občutke. "To sem v preteklosti zagotovo že počela. Moj lik sicer to počne na zelo nefunkcionalen način, upam, da jaz to počnem nekoliko bolj funkcionalno," se je še pošalila.