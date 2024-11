Kako sta zakonca Macron navdušila ekipo serije Emily v Parizu?

V drugi sezoni serije je nato zamenjala pozicijo. Postala je pomočnica producenta Raphaëla Benoliela . "To je bila absolutna uresničitev sanj, ker sem vsak dan delala na setu, videla proces snemanja, kar so bile vedno moje sanje. Pred tem sem delala na manjših setih, to pa je bilo gromozansko in resnično sanjsko okolje zame." Temu je sledil nov premik, s tretjo sezono je namreč postala pridružena producentka in s tem povezovalni člen med ameriško in francosko produkcijo. "Zelo sem hvaležna za to priložnost," je poudarila simpatična Angelina.

Angelina Komarova je vse od začetka del ekipe ustvarjalcev priljubljene serije Emily v Parizu . V prvi sezoni je bila Ukrajinka, ki živi in dela v Franciji, del ekipe, odgovorne za avdicije. "Tako neverjetno je videti igralce, ki sem jih toliko časa nazaj videla na avdiciji in s katerimi smo nato snemali serijo, ki je sprva nihče ni poznal. Nihče ni vedel, kako bo vse skupaj videti in kako uspešna bo postala," je povedala za našo medijsko hišo.

"Koliko časa imava?" se je na vprašanje, kako je videti dan na setu, v smehu odzvala Angelina Komarova. Poudarila je, da urnik ni fiksen, prav tako se delo razlikuje od dneva do dneva. Velikokrat se snemalni dan začne zgodaj zjutraj. "Reciva, da se snemanje začne ob petih zjutraj, takrat moram na setu biti tudi jaz. Pregledati moram urnik dneva in preveriti, da imamo urejena vsa dovoljenja, od lokacijskih do glasbenih. Nato v roke vzamem scenarij za scene, ki jih bomo tisti dan posneli in preverim, če je vse tako, kot mora biti."

"Preostanek dneva preživim pred zasloni, kjer s preostalimi producenti opravljamo klice in pošiljamo elektronska sporočila za naslednje snemalne dni ter seveda sledimo dogajanju tistega dne. Ne morem reči, da je vsak dan enak, ker je vsak dan absolutno drugačen. Včasih imamo več težav z aktualnim snemalnim dnem, včasih imamo več težav z dogovarjanjem za prihodnje dneve. Včasih imamo težave s preteklimi snemanji, ker v postprodukciji ugotovijo, da nimajo materiala, ki ga potrebujejo." Ekipa serije Emily v Parizu praviloma dela pet dni v tednu, za vikend so prosti.

Emilyjina družina, kot se med seboj imenujejo člani ekipe, se po toliko letih skupnega dela že zelo dobro pozna. "Trudimo se, da je zasedba srečna. Končni izdelek je namreč njihovo delo in delo vseh, ki jih ne vidimo. Igralci morajo seveda biti dobre volje, da lahko nato igrajo like, ki jih imajo vsi radi."

Snemanje s prvo damo Francije in zaščitniški Emmanuel Macron

Angelino je v četrti sezoni doletela posebna čast, pred kamerami je namreč zaigrala s prvo damo Francije Brigitte Macron."Trenutek s prvo damo je bil absolutno čaroben. Imeli smo zelo natančen časovni okvir, njen urnik je zelo zaseden in ni imela veliko časa. Tisti dan nismo smeli narediti napake, zato smo bili pripravljeni. Bilo je zelo pestro jutro, vsi so hiteli in ko je prišla na set, se je vse ustavilo in postalo mirno ter tiho. Velika oboževalka serije je in neverjetno je bilo videti, kako je improvizirala vsak posnetek in govorila tisto, kar res misli."

Ne le prva dama, oboževalec serije je tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki trdi, da bo storil vse, da tako glavna junakinja serije kot snemalni set ostaneta v Parizu. V igri je namreč tudi Rim. "Moj bog, to je več kot noro, to je neverjetno, ko ti prijatelj pošilja citat predsednika francoske republike in dejansko govori o Emily v Parizu. Neverjetno je in fantastično. Ne bi mogla biti bolj vesela, da sem del projekta, ki je tako popularen in priljubljen. Lahko vidimo, da tudi Francozi cenijo prisotnost serije in takšni odzivi so zelo pomembni za ljudi, ki garajo za to serijo." Kot je poudarila, je namreč delo v filmski industriji samo za tiste, ki imajo to umetnost zares radi, saj je urnik velikokrat zelo naporen, pričakovanja nadrejenih pa zelo visoka. "Zato sem zelo hvaležna rimskemu županu, ki nam izreka dobrodošlico in Emmanuelu Macronu, ki nas želi zadržati."