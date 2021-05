Kako zvezdniki Prijateljev svoje like vidijo v današnjem času?

Igralci, ki so med letoma 1994 in 2004 kraljevali na televizijskih zaslonih kot šesterica prijateljev, so podali svoj pogled na svoje like in njihovo prihodnost.Matt LeBlanc je dejal, da bi se 'njegov' Joey v teh časih ponašal z lastništvom verige trgovin s sendviči, medtem ko Jennifer Aniston Rachel vidi kot ustanoviteljico lastne blagovne znamke oblačil. Za revijo People je svoje videnje Chandlerja podal tudi Matthew Perry: "Zagotovo bi bil čudovit oče in scenarist ter pisec komičnih scen."