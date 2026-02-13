Kakšna je popolna partnerka za Karla in Petra?

Šov Sanjski moški Hrvaške je v polnem teku, med sanjskima in dekleti pa je vedno bolj vroče. Rojevajo se številna čustva in v duhu valentinovega smo se odločili s fantoma poklepetati o tem, kakšna je njuna popolna izbranka. "Zame popolna partnerka ne obstaja. Verjamem, da je vsaka ženska ženska zase in da si dekleta med sabo niso enaka. Razlikujejo se glede na določene dele in seveda karakter," je povedal Petar, ki je prepričan, da je pomembno, da osebo sprejmeš takšno, kot je - tako z vrlinami kot napakami. "Na dekletu pa najprej opazim oči," je še razkril.