Kakšna je popolna partnerka za Karla in Petra?

Šov Sanjski moški Hrvaške je v polnem teku, med sanjskima in dekleti pa je vedno bolj vroče. Rojevajo se številna čustva in v duhu valentinovega smo se odločili s fantoma poklepetati o tem, kakšna je njuna popolna izbranka. "Zame popolna partnerka ne obstaja. Verjamem, da je vsaka ženska ženska zase in da si dekleta med sabo niso enaka. Razlikujejo se glede na določene dele in seveda karakter," je povedal Petar, ki je prepričan, da je pomembno, da osebo sprejmeš takšno, kot je - tako z vrlinami kot napakami. "Na dekletu pa najprej opazim oči," je še razkril.
Kaj pa meni sanjski Karlo? Ali zanj obstaja popolna ženska? "Seveda obstaja, če sem jo našel, pa boste videli v šovu," je bil za začetek skrivnosten, nato pa je dodal: "Nihče ne more biti popoln, vsak ima kakšno slabost. Samo vprašanje je, kako sprejmeš to napako in kako živiš s tem. Morda lahko ljubljeni osebi tudi pomagaš, da svoje napake popravi." Kaj pa je tisto, kar mu je najpomembnejše? "Podpora in razumevanje," je priznal in dodal, da pri dekletu najprej opazi nasmeh.
