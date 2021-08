Kakšna je usoda kontroverznega afganistanskega šova talentov?

Med letoma 1996 in 2001 je bilo večino ozemlja pod talibanskim okriljem, ki so izvajali strogo šeriatsko pravo. Kdor se je zabaval, kdor je pel, plesal, je s tem tvegal svoje življenje. Afganistancem se je do leta 2005, ko so prvič začeli predvajati šov Afghan Star zdelo povsem nepredstavljivo, da bi na televiziji nastopila ženska, pokazala svoj obraz in lase, da bi pela in plesala. A leta 2005 so se direktorji TOLO TV odločiti, da želijo mlajšim generacijam po odpravi večinsko talibanskega nadzora ponuditi zabavno vsebino. Kot je povedal Dawood Sediqui , voditelj prvih treh sezon, je program namenjen, da bi ljudi preusmerili od nasilja in orožja k veselju in glasbi. Finale prve sezone si je ogledalo kar 11 milijonov ljudi, kar je leta 2005 predstavljalo tretjino celotnega prebivalstva. Afghan Star je spremenil vsakdanje življenje: dobili so upanje, dobili so zabavo, poslušali so glasbo. Šov je povezal ljudi, povezal je različne dele države, ki si sicer takrat niso bili najbolj naklonjeni.

Omenjenega šova so posneli že 15 sezon, med drugim tudi dve, v katerih so nastopili že znani glasbeniki. Tretjo sezono s superzvezdniki je ustavila epidemija. TOLO TV , ki šov predvaja, si kljub ponovnemu prevzemu talibanom, svojim gledalcem še vedno želi ponuditi lahkotnejše vsebine. A kaj sledi, odkar so ponovno nastopili talibani? Bodo lahko obdržali tako kontroverzen šov, kot je Afghan Star ?

Afghan Star je prvi afganistanski talent šov, v katerem tekmovalci ’tvegajo glave’

Ustvarili so omenjeni šov in s tem presenetili večino afganistanskega prebivalstva. Ni ga bilo človeka, ki šova ne bi poznal in spremljal. Gledali so ga mladi, stari, tisti z urbanih okolij kot tudi iz ruralnega okolja, pismeni in nepismeni ljudje, ki so bili več kot očitno željni zabave. Vse to prikazuje tudi dokumentarni film iz leta 2009, ki skuša prikazati življenje, kakršnega na Zahodu nismo vajeni.

Mnogi so šov spremljali zaradi šova samega, nekateri ker so se želeli na lastne oči prepričati, če se to res dogaja, tretji, da bi se zgražali nad tistimi, ki so si 'dovolili' kaj tako drznega ... Afghan Star je povezal afganistanski narod. Televizija je služila svojemu namenu in svojim gledalcem ponudila cono udobja, v kateri ni bilo nasilja in ni bilo orožja. Prva sezona šova je ponujala glavno nagrado v vrednosti 4300 evrov, kar v Afganistanu pomeni kar desetkratno povprečno plačo. V naslednjih desetih letih je Afghan Star postal ena najbolj gledanih televizijskih vsebin, z veliko televizijsko produkcijo. Ženske so se v vsem tem času sprostile in začele na odru plesati, se ličiti in si urejati pričeske ter na odru nastopiti brez burk. Še vedno so se bali za svoja življenja, saj so zaradi talibanov, ki so v Afganistanu še vedno bili prisotni, dejansko tvegali življenja za nastop na televiziji.

Talibanska miselnost: ’Za žensko je najbolje, da je doma ali pod zemljo’

Kaj se bo s šovom, katerega objave si na YouTubu dandanes ogleda tudi po 10 milijonov ljudi? Kaj se bo po ponovnem prevzemu talibanov zgodilo z edinim šovom, ki je v Afganistanu mladim pokazal, kaj je demokracija in kakšno je življenje na Zahodu? O tem smo govorili tudi z dr. Primožem Šterbencem, docentom na Fakulteti za management Univerze na Primorskem.

"Talibani so po svoji naravi izrazito konservativni in kot takšni nenaklonjeni medijem na splošno, še posebej pa ne zabavnim oddajam (šovi) v medijih, ter nastopanju žensk v njih," je za 24ur.com odnos talibanov do zabavnih vsebin pojasnil dr. Šterbenc. Pravi, da na konservativnost talibanov vplivata predvsem dve značilnosti.