Kakšne spomine v znanih Slovencih prebuja risanka Levji kralj?

"Na moje otroštvo me spominjajo čisto druge risanke, a na otroštvo mojih otrok me spominja Levji kralj," je spomine obujal igralec Jernej Kuntner, da je bil z risanko kot otrok obseden, pa je priznal tudi Klemen Slakonja. "Med to risanko sem prvič jokal in rabil sem nekaj časa, da sem se pobral. Kljub temu je to zame travmatična izkušnja," je povedal. Risanke, ki jo je pogosto gledal pri starih starših, se spominja tudi Luka Sešek. "Spomnim se, da smo z bratcema pri starem atu gledali to risanko in bili lahko malo dlje pokonci," je zaupal. Čeprav je bil sam ob izidu risanke ravno v najstniških letih, pa se Klemen Bunderla spominja, kako ga je prevzela glasba iz filma. "Lani sem si na Brodwayju ogledal muzikal in sem se vanj znova zaljubil. Po mojem mnenju je to risanka, ki ljudem pomeni največ, saj zgodba govori o odraščanju, ljubezni in prvih simpatijah," je še dodal.