Film Argylle je premiero doživel v Londonu, kjer se je po rumeni preprogi sprehodila igralska zasedba, tudi Henry Cavill, Samuel L. Jackson in Dua Lipa, vsi pa so bili navdušeni, da je film po dveh letih čakanja le ugledal luč sveta. Film je prišel tudi na spored slovenskih kinematografov, znani Slovenci pa so po premieri razmišljali, kakšne sposobnosti za tajne agente imajo sami.

Raper Challe Salle je dejal, da se vidi v vlogi tajnega agenta, pri tem pa je podvomil v to, ali bi stopil v čevlje dvojnega tajnega agenta. Fotograf Aleš Bravničar je razkril, da bi se znal dobro infiltrirati in biti neopazen točno dve sekundi, radijec Jean Frbežar pa je priznal, da bi umrl od smeha. "A misliš, da bi bil sposoben blefirati? Šel bi tja in se predstavil kot dvojni agent." Iryna Osipenko se je pošalila, da je že videti kot skrivni agent, medtem ko bi vplivneža Gajo Hribernik in Andreja Pavličević razkrila rožnata barva Gajinih las.

Pomembno vlogo v filmu ima tudi maček, ki ves čas spremlja glavno junakinjo, a z njim so imeli na snemanju kar težave. Tudi psi naših znanih obrazov ne bi sodelovali. Ines Erbus je priznala, da bi njen pes vse pojedel, problematični pa bi bili tudi ostali štirinožni prijatelji.

Po stopinjah Dua Lipa, ki je ob filmu Barbie prvič stopila v čevlje igralke prav v filmu Argylle, bi stopala tudi glasbenika Ines Erbus in Challe Salle, saj bi se zelo rada preizkusila tudi v igralski vlogi.