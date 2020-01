Kam in zakaj je izginil Sean Connery?

Sir Sean Connery, ki bo konec letošnjega avgusta praznoval častitljivih 90 let, je že od leta 2003 v igralskem pokoju. Kar pomeni, da ga že skoraj dve desetletji nismo videli na velikem platnu. In zakaj se je tako odločil?

Sean Connery leta 1962 kot James Bond v prvem filmu Dr. No. FOTO: Profimedia

Sir Sean Connery, ki bo 25. avgusta letos "naložil deveti križ", je nazadnje zaigral v filmu Liga pravih gospodov (2003), potem pa se pri 73 letih zaklel, da se nikoli več ne bo vrnil pred kamere. Toda, zakaj? Znano je, da je Connery med leti 1962 in 1983 sedemkrat zaigral agenta 007 Jamesa Bonda, nato pa leta 1988 prejel oskarja za stransko vlogo v filmu NedotakljiviBriana De Palme. Popularnost so mu v zrelih letih prinesli tudi filmi kot so Indiana Jones in zadnji križarski pohod, Ime rože, The Rock, Past in drugi. Vedno uglajenega gospoda so leta 2000 proglasili za viteza britanskega dvora, sicer pa so ga izglasovali in poimenovali za"največjega živečega Škota"in za"največji škotski narodni zaklad".Kar so bili nedvomno veliki koraki za nekoga, ki je začel z raznašanjem mleka v rodnem Edinburghu. A Connery dobro poldrugo desetletje očitno raje preživlja na Bahamih s svojo družino in prijatelji kot da bi se "komolčkal" v Hollywoodu. Po ne ravno lepi izkušnji pri zadnjem filmu, ki se je izkazal za polomijo, se je precej prepiral z režiserjem Stephenon Norringtonom, za katerega je dejal, da bi ga morali "zaradi norosti dati v norišnico", je leta 2006 naznanil, da se bo upokojil, potem ko mu je ameriški filmski inštitut podelil nagrado za življenjsko delo. Priznal je, da je razmišljal še o enem filmu, a se je odločil, da ne stopi vnovič pred kamere.

V filmu Ime Rože leta 1986. FOTO: Profimedia

Dejstvo je, da nima ničesar več za dokazati, ne sebi, ne Hollywoodu. Njegova filmska zapuščina šteje skoraj sto filmov, očitno pa se je raje upokojil, kot da bi delal filme izključno zaradi denarja. Sicer pa, mar bi lahko presegel vloge kot so James Bond ali tista, ko je bil oče Indiane Jonesa? In ravno dr. Henry Jones je bil razlog, da je razmišljal, da bi se vrnil pred kamere, ko sta se s Stevenom Spielbergom pogovarjala, da bi v četrtem Indyju ponovil vlogo arheologovega očeta. A se očitno ni hotel znova ukvarjati s pritiski igralstva, četudi je priznal, da je bil to edini film, ki bi ga lahko potegnil iz pokoja, a je nato ugotovil, da je "pokoj vseeno preveč zabaven, da se je premislil.

Connery z oskarjem za film Nedotakljivi leta 1988. FOTO: Profimedia

Proti koncu kariere je postal tudi zelo nezadovoljen nad filmsko industrijo, saj je menil, da se snemajo neumni filmi, kjer gredo v nič veliki igralski talenti. "Dovolj imam teh idiotov, saj je vedno večji razkol med tistimi, ki znajo snemati filme in tistimi, ki jih odobrijo," se je jezil v intervjuju leta 2005. Kasneje je dejal, da se le George Clooney, Steven SoderberghinSean Penn trudijo, da se delajo kreativni filmi, namesto plehkih blagajniških uspešnic. Ob dejstvu, da se je v zadnjih petdesetih letih filmska industrija krepko spremenila, pa je bil Connery očitno precej nad vsem skupaj precej razočaran. Connery se je sicer kasneje šalil, da bi ga morda pred kamere zvabil le zelo masten ček ali kakšna "ponudba v slogu mafije", ki je ne bi mogel zavrniti. A očitno se to ni zgodilo, saj je leta 2011 kolegu Michaelu Caineu priznal, da "ne misli več posneti nobenega filma". Menda ni želel sprejeti vlog starejših gospodov, saj se mu niso zdele zanimive, romantičnih glavnih vlog pa mu niti niso ponujali, kar pomeni, da ni ravno veliko vlog za starejše moške, ki bi igralcem bile v zadosti velik izziv. Četudi je Škot, pa tam zadnja leta preživi le malo časa, saj z ženo Micheline Roquebrune večino časa uživata na Bahamih, medtem kot v Veliki Britaniji lahko preživita le devetdeset dni, da jima ni treba plačati davkov. V težave sta z ženo zašla tudi leta 2015, ko sta se zapletla z luksuznimi stanovanju v Španiji, kjer je šlo za prodajo brez ustreznih dovoljenj lokalnih oblasti. Igralec, ki so ga soigralke vedno opisale kot "popolnega gentlemana", je sicer v kar nekaj intervjujih izjavil, da je"treba ženske včasih skloftati, a drugače kot moške". K temu ni pripomogla niti avtobiografija njegove prve žene Diane Cilento, ki je zapisala, da jo je psihično in fizično zlorabljal, kar je Connery sicer zanikal. Ženi bi lahko vrnil v svoji biografiji, a jo je kar nekaj let snoval in dobil celo šestmestni predujem, ki pa ga je vrnil. Čez nekaj let je nato izdal svojo različico Biti Škot, ki govori o njegovem odraščanju in igralski poti ter škotski kulturi in zgodovini. Četudi ni bila bombastična uspešnica, ki jo je želel založnik, je imel igralec očitno več besede pri končnem izdelku.

Sean Connery pri 87 letih. FOTO: Profimedia