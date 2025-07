Kampanja Sydney Sweeney sprožila val kritik: Promoviranje bele rase

Na posnetkih vidimo zvezdnico serije Evforija , ki med drugim čisti plakatni pano, na katerem je njena lastna fotografija in zraven slogan. Čeprav se je stavek sprva glasil: "Sydney Sweeney ima odlične gene," so zadnjo besedo prečrtali in jo nadomestili s "kavbojke". Ta slogan se pojavlja v vsakem oglasu za to kampanjo in je razlog, da so se na spletu zelo hitro zvrstili številni nezadovoljni komentarji.

Nedavno je prišlo v javnost uradno obvestilo ameriške blagovne znamke American Eagle , da bodo priljubljeno igralko Sydney Sweeney predstavili v novi oglaševalski kampanji za kavbojke. Zelo kmalu so tako splet preplavili posnetki in fotografije 27-letne zvezdnice, ki pozira v omejeni seriji širokih kavbojk, ki so bile izdelane v sodelovanju z njo. Poimenovali so jih The Sydney Jean .

Mnogi so namreč prepričani, da slogan poveličuje belo raso in izključuje ostale. Izraza "odlični geni" in "dobri geni" so v preteklosti pogosto uporabljali tisti, ki verjamejo, da je človeško raso mogoče izboljšati z uporabo selekcije - privlačno in lepo pa so enačili z belo raso."To se zgodi, ko v sobi ni temnopoltih ljudi. Še posebej v takem času. Ta oglaševalska kampanja se je ujela v lastno 'pametno' igro besed, da so ljudje v sobi spregledali tisto, kar je bilo tako očitno vsem, ki niso belci," je eden izmed komentarjev na družbenem omrežju X.

Kritike so šle torej na domnevni podton oglaševalske kampanje, ki so ga izpostavili številni uporabniki družbenih omrežji in se jim zdi nesprejemljiv. Ustvarjalce kampanje so prav tako obtožili pomanjkanja raznolikosti."Morda sem preveč pikolovski. Ampak čudno se mi zdi, da za kampanjo izbereš modrooko blondinko, belko in svojo kampanjo osredotočiš okoli tega, da je njena genetika popolna." Drugi pa je zapisal:"Sydney Sweeney je odličen primer, kako je nadvlada bele rase edini način, s katerim si mnogi ljudje pridobijo samozavest."