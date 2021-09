Kanadski junaki bolnišnice rešujejo tako tuja kot svoja življenja

Ljubitelji napetih in zanimivih serij in zdravniškega osebja boste spet prišli na svoj račun. Na VOYO je že na voljo nova kanadska serija Junaki bolnišnice.

Pet mladih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov se po študiju znajde na prvih linijah bolnišnice v središču Toronta. Grace Knight išče nove priložnosti, dokler ji poti ne prekriža njen nekdanji mentor, dr. Hamilton. Ashley Collins je divja adrenalinska odvisnica, ki ji hiter tempo bolnišnice zelo ustreza. Keon Colby je nekdanji nogometni zvezdnik univerzitetne ekipe, ki se trudi dokazati, da je veliko več od tega, kar je pokazal na igrišču. Nazneen Khan prihaja iz premožne indijske družine in s selitvijo v Kanado išče novo identiteto, to pa je njena prva služba. Navihani Wolf Burke ima veliko skrivnost. Medtem ko potrpežljivi zdravstveni delavci svoja življenja posvečajo drugim, se hkrati trudijo pomagati tudi sebi.

V novi dramski seriji nastopajo Tiera Skovbye, Natasha Calis, Jordan Johnson-Hinds, Sandy Sidhu, Donald MacLean mlajši in drugi.

Naj omenimo, da so v preteklosti gledalce že prepričale in navduševale televizijske uspešnice, kot so Urgenca, Talenti v belem, Zdravnikova vest, Gorski zdravnik in Dobri zdravnik, zato ne dvomimo, da vam bo tudi kanadska serija kmalu zlezla pod kožo.