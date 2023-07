Kandidat se je zagledal v voditeljico: Škoda, ker se ona ni prijavila

Po tem, ko je voditeljica Anita kandidatom nove sezone hrvaškega šova Ljubezen na vasi prinesla pisma, je nastopil trenutek, ko so kmetje spoznali tekmovalke, ki se bodo potegovale za njihova srca. A eden od kandidatov je bil še najbolj navdušen nad voditeljico in je z žalostjo v očeh potožil, da mu je žal, ker se Anita ni prijavila v šov.

Anita Martinović je zbrala dekleta, ki so se prijavila za letošnja dekleta, in malo potipala, česa si želijo pri svojem partnerju in česa ne. "Moški, ki nima zob, pri meni nima nobene možnosti. Tudi, če ima umetne, samo da jih ima," je povedala ena od deklet, druga pa je dejala: "Mislim, da so konji bolj plemeniti kot moški."

icon-expand So konji bolj plemeniti kot moški? FOTO: POP TV

Radmila Galović, ki je poslala pismo najstarejšemu kandidatu Milku, je povedala: "Milanček, pripravi se, štiri smo nabrusile zobe in se bomo borile zate. Pripravi se in zberi moč, napni mišice, saj boš imel veliko dela. Štiri proti enemu." "Nimam konkurence, mislim, da sem prava seksi ženska in da ima on prav takšne rad," je povedala 27-letna Martina, ki je že komaj čakala, da spozna Ivana. "Siniša ima tri otroke, jaz enega. To so štirje otroci in več kot to ne potrebujeva. Lahko samo še uživava," je povedala Paulina Popović.

icon-expand Paulina Popović FOTO: POP TV

A navdušene niso bile le dame, navdušeni so bili tudi kandidati. "V nekem trenutku sem se počutil kot Brad Pitt, kot da bi prišel na Beverly Hills," je povedal Dalmatinec Milko, Zvonko pa je povedal: "Pričakujem lepe, postavne ženske, ki so dostopne, vesele in da ni treba meni skrbeti za dobro vzdušje."

icon-expand Brad Pitt, si to ti? FOTO: POP TV

Voditeljica Anita je veselo pozdravila dekleta in sledil je izbor za 'zlato dekle' vsakega kandidata. To je dekle, ki je po mnenju produkcije in voditeljice najbolj primerno za vsakega kandidata. Milan si je kot zlato dekle prislužil Blanko, kar je med ostalimi tekmovalkami povzročilo kar nekaj negodovanja. Kot idealno dekle za Sinišo so izbrali Željko, za Zvonka pa Brankico. Kot Hrvojevo zlato dekle je bila izbrana Suzana, kar je med ostalimi tekmovalkami povzročilo veliko ljubosumja. Dragoljubovo zlato dekle je postala Snježana, najmlajši kmet Ivan pa bo spoznal svojo 'zlato' Dono.

icon-expand Katero dekle je 'zlato dekle'? FOTO: POP TV

Anita je sporočila, da imajo že prvi dan neobičajno situacijo, ker se nekatera dekleta, ki so pisala Hrvoju, niso pojavila. In ker ima on najmanj deklet, sledijo nova pravila zanj. Dekletom drugih kmetov je ponudila, da gredo lahko na prvi zmenek s svojim kandidatom in s Hrvojem, če jim je všeč. Po prvem šoku sta se za to možnost javili Vanja in Vesna. Hrvoje je, kljub temu, da je bilo nekaj interesa tudi pri dekletih njegovih sotrpinov, povedal, da mu je v oko padla prav voditeljica Anita. "Škoda, da se ona ni prijavila. Nikoli ne veš, morda pa bi se kaj lahko zgodilo. Malo sem razočaran," je priznal. No, potem pa so Hrvoja spoznala tudi dekleta. Ena na ena.

icon-expand Hrvoje se je zagledal v voditeljico Anito. FOTO: POP TV

"Koliko si star, če te smem vprašati?" je sramežljivo vprašal Hrvoje, ko se je poleg njega usedla 50-letna Vesna. Vanja mu je priznala, da gre poleg njega na zmenek tudi z Ivanom, on pa jo je vprašal, ali rada sedi na dveh stolih. "Nikomur se nisem zavezala," je odgovorila. "Ko se z nekom nimaš o čem pogovarjati ... A se je to res zgodilo?" je bila razočarana Mirela, ko je Hrvoje med pogovorom pozabil njeno ime. "Med zabavo bom skušala preživeti čim več časa z njim," je povedala Dragana, nad katero pa Hrvoje ni bil najbolj navdušen: "Simpatična je, a raje imam naravna dekleta z ne preveč ličili."

icon-expand Mirela je bila razočarana. FOTO: POP TV

Na vrsti je bil Milko, ki mu je bila sprva najbolj všeč Ana iz Garešnice, ker je bila enako glasna kot on, tako da sta oba ves čas poskušala priti do besede. "Zelo je prijazna, urejena, moj prvi vtis je bil zelo, zelo dober," je dejal. "Rekel mi je, da sem mu lepa, on pa zna biti dvoličen ..." je bila skeptična Ana. Na koncu ji je Milko poljubil roke, a je bila nekoliko razočarana: "Najlepši je poljub na usta in mesto, kjer je gozd gost. Pa ne poljub na roko, saj nisem princeska!" Naslednjo je Milko spoznal Ano in povedal, da je med njima čutil močno kemijo in da mu je bila po svojih izjavah zelo všeč. Milanu je pisala tudi Rada, ki pa mu ni bila všeč. "Prepotentna je, polna sama sebe."

icon-expand Ljubezen na vasi FOTO: POP TV