Kandidatke urejene na vrt, manjkale so samo še petke

Šest kmetov iz Ljubezni na vasi bo nov dan zapolnilo z aktivnostmi za svoje kandidatke. Tomislav bo svoja dekleta peljal na rafting, kar bo za Stelo strašna izkušnja. Po adrenalinski preizkušnji pa trojico čaka delo na vrtu in za to priložnost se bodo zelo lepo uredila. Le Samanta se bo čudila, ker Stela ne bo obula petk.

Ostali junaki bodo svojim damam za zdaj še prihranili lahka ali težka kmečka opravila. Ivo, Branko in Milan bodo za svoje gostje pripravili slastne jedi, pojedino pa bodo začinili ljubosumje in manjši prepiri. Damir in Kruno bosta organizirala zabavi, na katerih bo zelo vroče.

