Kandidatki se bosta sprli: Grenila ti bom življenje

Milanovi kandidatki in veliki konkurentki Renata in Ruža se bosta med jutranjimi opravili sprli. Tomislav pa bo pokazal svojo drugo plat in bo eni izmed kandidatk pred nosom zaloputnil vrata.

Kandidatke junakov iz Ljubezni na vasi bodo v nocojšnji oddaji pokazale, kako se obnesejo pri kmečkih opravilih. Nekatere se bodo resnično izkazale, toda brez pritoževanja ne bo šlo, kajti niso vse vajene tovrstnega dela. icon-expand Na Milanovi domačiji bo prišlo do prepira. FOTO: POP TV Pri Milanu pa težava ne bo delo. Njegovi kandidatki Renata in Ruža druga v drugi očitno vidita veliko konkurenco, tokraten nabor pripomb pa bo pripeljal do prepira. Renata: "Grenila ti bom življenje, kolikor ga boš ti meni." icon-expand Jezni Tomislav FOTO: POP TV Tomislavove kandidatke pa tokrat ne bodo delale. Ker bo Antonija imela rojstni dan, bo druščina pripravljala zabavo. Kmet pa bo očitno vstal z levo nogo, kajti eni izmed svojih deklet bo pred nosom zaloputnil vrata.