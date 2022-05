Kar dve nagradi orion za seriji medijske hiše Pro Plus

V ljubljanski Švicariji so že drugič podelili nagrade orion za presežke na področju slovenskih avdiovizualnih del. Nagrade so poimenovane po enem najsvetlejših ozvezdij na nebu. Prvi in tretji orion sta prejela projekta naše medijske hiše, seriji Najini mostovi in Sekirca v med. Nagrade temeljijo na merilu gledanosti, ker pa si uspešnosti serij ni mogoče predstavljati brez izjemnih igralcev, so nagrade podelili tudi njim. Med drugimi je slavil tudi Matej Zemljič za vlogo v nadaljevanki Najini mostovi.