Nova serija Karantena: Kdo je morilec, ki zaužije meso svojih žrtev?

V postapokaliptični literaturi je eden možnih temačnih scenarijev za prihodnost tudi strah pred jedrsko katastrofo, bodisi konec človeštva zaradi uničenih jedrskih reaktorjev ali vojna s pomočjo radioaktivnih snovi. O tem so pisali tudi znani pisci, kot so Roger Zelazny (Damnation Alley), Philip K. Dick (Second Variety), Dmitry Glukhovsky (Metro 2033) in Cormac McCarthy(The Road). Veliko dotičnih zgodb je seveda prišlo tudi na velika ali mala platna, v njih pa smo bili soočeni z morebitnimi posledicami jedrske vojne ali jedrske nesreče.

Filmski ustvarjalci se z možnimi posledicami radiacije poigravajo že več desetletij, posebno bogata bera je bila že v 50. letih prejšnjega stoletja, ko so se osredotočali na posledice radioaktivnosti, ki so vplivale na živali (slavni film Them!, pa Godzilla ...). Veliko zgodb je prikazalo dolgoročne posledice jedrskih vojn, na primer franšiza Planet opic, Terminator in Cesta, na voljo so serije, kot sta Jericho in The 100 ...

Na bolj sodobne zgodbe sta seveda vplivali tudi katastrofalni jedrski nesreči v Černobilu in v elektrarni Fukušima-Daiči. Če je večina ustvarjalcev prikazala posledice jedrske katastrofe v daljni prihodnosti, pa sta se španska ustvarjalca Jorge in Alberto Sánchez-Cabezudoodločila, da bosta zgodbo dala v sedanji čas, v lokalno, bolj intimno, a še vedno zastrašujoče okolje. Tako sta ustvarila nekakšen distopični triler v osmih delih Karantena (La Zona), ki je s svojim minimalnim pristopom poskrbel za tesnobno zgodbo, ki jo zelo hitro lahko 'posvojimo' kot resnično.