Karin Komljanec o seriji Za hribom: Všeč mi je, ker je malo divje in odštekano

Na VOYO si lahko vsak četrtek ogledate dva nova dela tretje sezone humoristične serije Za hribom, v kateri eno od glavnih vlog igra tudi Karin Komljanec. Ta igra podžupanjo Eriko, katere glavna skrb pa je poroka z njenim izbrancem Đurotom. Kaj je Karin najbolj všeč pri seriji Za hribom? Več v svežem intervjuju.

"Ja, moj naziv je podžupanja. V bistvu pa je glavna skrb, da se hoče Erika čim prej poročiti s svojim dolgoletnim partnerjem, ki se boji poroke. Sva pa bila tudi že zaročena. Večkrat sva bila zaročena, on pa to rad pozabi in to privede do prepirov, klasičnih in duhovitih," je za 24ur.com na prizorišču snemanja serije povedala Karin Komljanec, ki jo sicer poznamo kot zelo raznoliko igralko.

icon-expand Karin Komljanec FOTO: Urša Premik

Karin smo v zadnjih 20 letih lahko spremljali v zelo različnih vlogah. Lahko je romantična in zaljubljena Erika iz serije Za hribom, lahko je neizprosna odvetnica, flegmatična natakarica iz Gospoda profesorja ... A kot pravi, je od vseh žanrov nekako najtežje igrati v komediji, saj zahteva ravno pravšnji nivo humorja. Vedno moraš paziti, da ne prekoračiš meje dobrega okusa. "Ljudje imajo vedno malo podcenjevalen odnos do komedije, ampak je to zelo zahteven žanr, ker moraš paziti na nivo, da ne greš čez, da ni premalo. Je pa res, da je sproščujoče. Ko delaš komedijo, nosiš s sabo to atmosfero. Če pa delaš neko težko, resno stvar ... To iščem v sebi in to enostavno vibrira s tabo. Komedija se mi zdi, da pozitivno vpliva nate tudi takrat, ko nisi na setu."