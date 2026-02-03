Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

'Karlo se z mano ni pogovarjal niti dve minuti'

Ljubljana, 03. 02. 2026 11.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Sanjski moški Hrvaške

Jutro v vili se začne s komentarji o sinočnji koktajl zabavi, ko dekleta presenetita kar dve pismi. Srečnici komaj zadržujeta vznemirjenje pred zmenkoma s sanjskima moškima. Petar izbranko popelje na potovanje skozi preteklost otoka, medtem ko Karlo svojo odpelje na plažo, kjer se prepustita valovom in romantiki. Bo na katerem zmenku padel težko pričakovani poljub?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Po ceremoniji vrtnic dekleta poskušajo ujeti ritem novega dne, vendar mir v vili ne traja dolgo. "Ravno ko mislim, da se je malo umirilo, spet malo zaiskri," v smehu komentira eno od deklet. Medtem ko se nekatera dekleta počutijo vse bolj samozavestno, druge ne skrivajo frustracij. "Karlo se z mano ni pogovarjal niti dve minuti – kaj naj sploh naredim?" se sliši ob bazenu.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Nova pisma napovedujejo prve zmenke na samem, a navdušenja ne delijo vsi. "Naj gre prva na zmenek – prva bo tudi izpadla," je v smehu sklenila ena od kandidatk. V vili je vse več govora o taktiziranju in vedenju posameznih deklet. "Vse sliši, vse vidi, vse komentira ... to je zame katastrofa," dekleta komentirajo dogajanje v vili, napetost pa počasi narašča.

Hkrati nekatera dekleta začnejo razmišljati o spremembi smeri. "Karlo me sploh ne opazi in začela sem opažati Petra," prizna eno od deklet, odločena raziskati novo priložnost. Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

sanjski moški hrvaške voyo pop tv

Na festivalu Sundance slavil film Josephine

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506