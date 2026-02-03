Po ceremoniji vrtnic dekleta poskušajo ujeti ritem novega dne, vendar mir v vili ne traja dolgo. "Ravno ko mislim, da se je malo umirilo, spet malo zaiskri," v smehu komentira eno od deklet. Medtem ko se nekatera dekleta počutijo vse bolj samozavestno, druge ne skrivajo frustracij. "Karlo se z mano ni pogovarjal niti dve minuti – kaj naj sploh naredim?" se sliši ob bazenu.

Nova pisma napovedujejo prve zmenke na samem, a navdušenja ne delijo vsi. "Naj gre prva na zmenek – prva bo tudi izpadla," je v smehu sklenila ena od kandidatk. V vili je vse več govora o taktiziranju in vedenju posameznih deklet. "Vse sliši, vse vidi, vse komentira ... to je zame katastrofa," dekleta komentirajo dogajanje v vili, napetost pa počasi narašča.

Hkrati nekatera dekleta začnejo razmišljati o spremembi smeri. "Karlo me sploh ne opazi in začela sem opažati Petra," prizna eno od deklet, odločena raziskati novo priložnost. Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.