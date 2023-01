Karolina začarala Tonija: Samo nekaj mi gre po glavi

Toni Šćulac se je pred novim zmenkom želel pogovoriti z Amro , pred tem pa je svojo borbenost pokazala Ksenija . Toni: "Ksenija napada z najmočnejšim orožjem. Jasno mi hoče sporočiti, da je tu zaradi mene. Mogoče že izpade, kot da pretirava." Zanimalo ga je tudi, kakšni so njeni pravi nameni. Amra pa mu je med pogovorom na štiri oči potožila, da sta bili med izletom z jahto z Mario ločeni od družbe, sam pa tega sploh ni opazil. Dodal je, da sta z Amro ustvarila resen odnos, da sta si blizu čustveno in telesno, a če bo postala posesivna, da ga bo to motilo.

Toni je osebno na nov zmenek povabil Karolino . Vesel je bil, da je bila po nesoglasjih na jahti sproščena, dekleta pa nikakor niso bila vesela, ker je znova izbral njo. Toni in Karolina sta se preizkusila v kamnoseštvu, v kamen sta morala vklesati srce. Toniju je bilo jasno, zakaj sta dobila takšno nalogo: "S Karolino žariva od ljubezni, ko sva skupaj. Ves čas se dotikava, se božava in si izkazujeva čustva. Do Karoline gojim močna čustva."

Toni bi se poljubljal, Karolina pa ni pripravljena

V nadaljevanju zmenka si je Toni silno želel poljubiti Karolino, a je imela zadržke. Karolina: "Nas, punc, je še preveč. Tega še ne morem. Jutri bi potem šel ven z drugo, kar bi bilo zame grozno." Tonija pa je skrbelo, ker je toliko razmišljala o njegovih odnosih z drugimi dekleti: "Nočem, da mi postavi ultimat. To bi lahko pokvarilo najin odnos." A mu je povedala, da med njima ne želi postaviti zidu in da je povsem odkrita. Želela je, da bi bil njun poljub nekaj posebnega in tudi zadnji v oddaji.

'Samo nekaj mi gre po glavi'

Toni je zmenek s Karolino zaokrožil z vrtnico. Sprejela jo je, a je dobil samo nasmeh in poljubček na lice. Ko jo je vprašal, kaj ji leži na duši, je omenila preteklost, a ni podala konkretnega odgovora. Prepričana je bila, da bi ji bil Toni v oporo, če bi bila skupaj, on pa jo je očarano opazoval in bil iskren: "Samo nekaj mi gre po glavi." A je dodal, da je ne bo v nič silil in da mu je bilo lepo z njo. Toni: "Z njo si lahko predstavljam skupno življenje in družino. Po eni strani me to veseli, po drugi pa me je strah."