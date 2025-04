Kaskaderji končno na oskarjih: Srečni smo, da se je to zgodilo

"Danes zjutraj smo se vsi koordinatorji pogovarjali prek elektronskih sporočil in bili srečni, da se je to zgodilo," je veselo novico za naš portal 24ur.com komentiral Rok Cvetkov, kaskader in koordinator kaskaderjev, ki že leta uspešno sodeluje pri velikih filmskih projektih čez lužo. Ob tem je dodal, da upa, da bodo kmalu za svoje delo priznani tudi kaskaderji sami in ne zgolj njihovi koordinatorji. "Kaskaderji si to zaslužijo."

Imamo Slovenci ob vpeljavi nove oskarjeve kategorije več možnosti za prestižno nominacijo ali morda celo zmago? Cvetkov je poudaril, da je evropskim ustvarjalcem preboj na ameriški trg otežen."Moramo biti petkrat boljši od vseh ostalih, da pridemo zraven. Glede na to, da smo Slovenci, moramo res biti toliko boljši, da pridemo noter." Kljub temu pa ostaja pozitiven in optimističen, da se naša domovina prebije do zlatega kipca.

Do tedaj so bila sicer najvišja priznanja na področju kaskaderstva nagrade taurus, pri katerih je eden od odločevalcev prav Cvetkov, ki ima še naprej polne roke dela. Letos bo namreč izšel film Tin Soldier, v katerem je sodeloval z zvezdnikoma Robertom De Nirom in Jamiem Foxxom.