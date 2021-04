Aprila 2019 so se hollywoodske zvezde, kot so Salma Hayek, Ryan Reynolds in Samuel L. Jackson, mudile v naši okolici. V Kopru so vadili, potem pa pri sosedih Italijanih in Hrvatih snemali nadaljevanje uspešnice Krij mi hrbet. Kot Salmina dvojnica je bila v ekipi tudi kaskaderka Tjaša Perko. Ogled prvega napovednika, ki je izšel pred kratkim, jo je kar malce presenetil.

