Kate Beckinsale na povsem izpraznjenem Tromostovju

Novi akcijski spektakel Canary Black uveljavljenega francoskega režiserja Pierra Morela bo premierno prikazan pri sosedih v Zagrebu. Tam so posneli večino prizorov z igralko Kate Beckinsale v glavni vlogi, za kaskaderske akcije pa so bili zadolženi Slovenci, z Alexom in Rokom Cvetkovom na čelu. Zaključni prizor filma so posneli v eni noči na zaprtem in popolnoma izpraznjenem ljubljanskem Tromostovju.