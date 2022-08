Kata: Ne gre za čustva, za laži gre

Junaki Ljubezni na vasi in njihove dame si bodo ogledali posnetke pestrega dogajanja na Ivovi in Krunoslavovi domačiji. Med Kato in Branko se bo odvil besedni dvoboj, Krunoslava pa bosta z očitki obmetavali obe njegovi favoritki.

Kata bo med zadnjim druženjem izkoristila priložnost in Branki povedala, kaj si misli o njej. Predvsem jo bo motilo to, da se z Ivom slišita vsak dan in imata maratonske pogovore. Branka se bo branila, češ da jo vodijo čustva, Kata pa bo neusmiljena: "Ne gre za čustva, za laži gre." Omenila bo tudi žgečkljive fotografije, Ivo pa se bo moral na koncu izjasniti, katera izmed dam je tista prava. icon-expand Med Kato in Branko se bo odvil besedni dvoboj. FOTO: POP TV Krunoslav bo pred predvajanjem posnetkov z njegove kmetije želel pobegniti, saj mu bo preveč nerodno. Kljub temu, da ga je Irena razočarala na zabavi, Ines pa je šlo samo za zmago, bo na koncu za vse kriv kar sam. Tokrat mu bosta obe veteranki Ljubezni na vasi očitali, da je čebelica, ki leta s cveta na cvet. Ines: "Govori eno, misli drugo, dela tretje ... Če si frajer, se izkaži, kakšen si." icon-expand Ines in Irena se bosta spravili na Krunoslava. FOTO: POP TV Ne zamudite Ljubezni na vasi nocoj ob 20. uri na POP TV.