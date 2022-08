Kata po prepiru z Branko v solzah: Ne razumem zlobe

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Prelestno mladenko, ki ji že mesece dvori, Gorenjec končno pregovori, da se usede v njegov avto in se zapeljeta na izlet. Po krajši vožnji ustavi vozilo v senci mogočne hrastove krošnje, jo prime za roke in jo pogleda globoko v oči. Dekle zadrhti. Srce ji začne hitreje utripati in mladenič ji zašepeta v uho:

»Ni mi lahko, toda nekaj te moram vprašati.« Ona vsa raznežena in v pričakovanju: »Naj ti ne bo nerodno, kar vprašaj me.« On: »Ali boš kaj primaknila za bencin?«