Kata se bo jezila na Branko, njenega Iva kliče kar med romantičnim potovanjem

Ivo in Kata bosta uživala na romantičnem potovanju, a v resnici ne bosta čisto sama. Izpadla kandidatka Branka se je očitno zelo ogrela zanj in ga kliče tudi po trikrat na dan. Njeno obnašanje se bo Kati zdelo nesramno in izrazila bo željo, da bi jo Ivo blokiral. A kmet očitno ne bo želel zapreti tistih vrat.