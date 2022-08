Junaki iz Ljubezni na vasi in njihove izbranke so se z nastopi borili za nagrado. Ivo je jezil svojo Kato, ker se ni dobro pripravil. Kasneje sta se sporekla, Kata pa je zaključila: "Ivo je v svojem svetu, kjer se vse vrti okoli njega." Ivo je seveda imel svoje mnenje: "Kata hoče vedno zmagati. Takšna je po naravi ... Tega se človek ne sme oklepati." Kasneje pa je očitala Ivu, da je ni prišel pogledat, ko je zaradi bolečin v hrbtu zapustila zabavo in šla v sobo. Ivo se je branil, češ da se je boji, ko ga nadira, a je Kata vztrajala: "Če nekdo reče, da me ljubi, moram to tudi začutiti." Poleg tega jo je motila njegova vzkipljivost: "Če mu nasprotujem, takoj vzroji." On pa je nadaljeval, da se boji njenega telesa, saj da je lepa ženska. Kata: "Z nama ne bo nič, če se Ivo ne bo spremenil." Mora pa, vsaj po njenem mnenju, marsikaj spremeniti. On pa je še kar upal, da jo bo zaročil.