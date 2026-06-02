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Katarina Čas in Jurij Zrnec o zadnji sezoni Ja, Chef!: Med nami so bile lepe vibracije

Ljubljana, 02. 06. 2026 20.35 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Katarina Čas in Jurij Zrnec

Danes je bil čas za zadnjo postrežbo in zadnjo rundo druženja igralcev priljubljene serije Ja, Chef!, ki jo v zadnji sezoni že lahko spremljamo na VOYO. Vedno zabavni 'šalabajzerji' so se danes z glavnim chefom Ljubomirjem Bohincem, v podobi Jurija Zrneca, zbrali v enem od ljubljanskih lokalov, kjer skupaj obujajo spomine na snemanje.

Katarina Čas in Jurij Zrnec sta v seriji Ja, Chef! nastopila v vlogah Pike in Ljuba. Kot sta nam povedala, ju na ulici še vedno ustavljajo in pokličejo po omenjenih imenih. "Jaz sem še vedno Pika. Predvsem otroci. Za Katarino sploh ne vedo, kdo je," nam je povedala igralka, Zrnec pa se je v svojem slogu pošalil, da ga še nihče ni poklical 'Ljubo', morda pa kdaj bo.

Ekipa se je po dolgem času znova zbrala na enem mestu. Kakšni so bili občutki?

"Meni se zdi, kot da smo pred snemanjem," nam je odgovorila Katarina, Jurij pa je dodal: "Meni pa, kot da smo na obletnici mature." Igralka je ob tem izpostavila: "Lepo je, da je ista dinamika, kot je bila. Veliko je objemov in šaljenja."

"Veseli smo se. Tako kot smo se bili vsak dan snemanja, smo se tudi danes," je še pristavil Zrnec.

Koga pa sta bila najbolj vesela, da ga znova vidita, in s kom sta največ skupaj snemala?

"Midva sva veliko skupaj snemala, Klemen je žal že šel," je izpostavil Zrnec, Čas pa dodala: "Midva sva veliko skupaj snemala, ampak nama ni bilo žal, če sva morala kaj ponavljati. Super je bilo. Med nami so bile lepe vibracije."

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