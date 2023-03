Katarina Čas in Klemen Janežič končala snemanje Ja, Chef!: Bilo je čustveno

"Obdobje, v katerem sem snemal serijo Ja, Chef, me bo zaznamovalo za vse življenje. Tako v zasebnem kot profesionalnem življenju so se mi zgodile velike in nepričakovane stvari. Zelo sem hvaležen za to priložnost in vse sodelavce na setu. Od naše Ruže pa vse do Janija, hvala vam," je ob končanem snemanju Ja, Chefa! povedal Klemen Janežič , ki ga v seriji lahko spremljamo kot kuharja Luko.

Že od prve epizode naprej ima skoraj največ scen s Katarino Čas, s katero sta skozi epizode in sezone morala uprizoriti celoten barvni spekter čustev, ki se zgodijo med dvema zaljubljencema. Nekaj časa sta bila njuna lika zaljubljena, nekaj časa sprta, potem sta se spet našla in tako naprej. Ljubezenske zgodba, kot jo piše tudi resnično življenje.

Katarina je povedala, da se celotno snemanje Chefa počasi zaključuje: "Najprej sem končala s svojimi scenami jaz, kakšen teden za mano pa še Luka in Faketa. Po dveh letih snemanja smo vsi precej čustveni. Po eni strani veseli, da smo uspešno končali in po drugi strani vemo, da se bomo pogrešali in da bomo pogrešali tudi like, ki smo jih upodabljali dve leti."

Igralka pravi, da so bila snemanja vedno zabavna, a tudi naporna: "Še posebej, kadar snemaš 12 ur na dan. In prav zato je zelo pomembno, kako se ekipa razume. Z dobro ekipo so tudi naporni dnevi znosni, ker imaš ob sebi ljudi, ki jih imaš rad, ki so sposobni in delovni. Potem je vse lažje."