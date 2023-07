Katarina Čas: s prizorišča ameriške serije naravnost na 12-urno snemanje Ja, Chefa!

Ena najbolj uspešnih slovenskih igralk Katarina Čas je ponovno sodelovala s tujo produkcijo. Tokrat je zaigrala v priljubljeni seriji Jack Ryan, v kateri je glavno vlogo prevzel John Krasinski. Katarina je za naš portal povedala, kako se je razumela z ekipo in kako se je morala organizirati, saj je v istem času snemala ne samo to serijo, ampak tudi našega Ja, Chefa!.

"Jack Ryan je akcijska drama in temu primerno je bilo tudi snemanje precej pestro. Vse naj bi posneli v Dubrovniku, pa se je potem zaradi bolezni enega glavnih igralcev nekaj scen prestavilo in snemalo tudi kasneje v Budimpešti in na Tenerifu," je za 24ur.com povedala Katarina Čas, ki jo na VOYO lahko sicer spremljamo v seriji Ja, Chef! v vlogi Pike Golob.

icon-expand FOTO: Posnetek zaslona icon-chevron-left icon-chevron-right

Kot je povedala za naš portal, je paralelno snemala tako Jacka Ryana kot Chefa, zato sta se dve produkciji komaj uskladili pri tem, kako kombinirati obe snemanji. A kjer je volja, tam je pot. Snemanje so morali zaradi slabega vremena tudi prestaviti, kar je povzročilo nove težave pri načrtovanju obeh snemanj. "Nov načrt je pomenil, da sem iz nedelje na ponedeljek ponoči snemala v Dubrovniku in bi morala že v ponedeljek zjutraj biti v Ljubljani na snemanju Chefa. Da bi vse skupaj potekalo, ne da trpi katera koli od dveh produkcij, sem imela takoj po snemanju v Dubrovniku letalo za Zagreb, kjer me je že čakal šofer in me peljal v Ljubljano naravnost na 12-urno snemanje Chefa," je povedala Katarina in dodala: "Tega dne oziroma te noči ne bom nikoli pozabila."

icon-expand Katarina Čas FOTO: Instagram

Igralka, ki ima kar nekaj izkušenj s tujimi produkcijami (videli smo jo v filmih, kot so Volk z Wall Streeta, Terminal, Danny Collins, v seriji Berlin Station in srbski seriji Besa), je povedala, da se je z ekipo serije zelo dobro ujela. "Kar je zelo pomembno, če si gostujoči igralec, ker nekako 'uletiš' v že uigrano ekipo. Večino scen imam z glavnimi protagonisti in moram reči, da smo res super sodelovali, snemanje je potekalo sproščeno. Vsi trije (Krasinski, Michael Kelly in Michael Peña) se zelo radi šalijo, ko se kamere enkrat ugasnejo, kar je znalo zelo sprostiti ekipo, še posebej ko smo dolgo snemali." Katarina sicer ne skriva, da je tudi sama velika oboževalka serije in je bilo sodelovanje na snemanju zanjo velika čast: "Res sem vesela, da sem lahko delala s temi krasnimi igralci. Že, ko sem bila na avdiciji, sem imela dober občutek, in mesec kasneje je sledil klic agenta, ki me je obvestil, da so se odločili zame za vlogo Katarine Celar." Serija Jack Ryan se s četrto sezono, v kateri lahko spremljamo tudi Katarino, končuje, saj kot nam je igralka povedala, glavnega igralca Johna Krasinskega vedno bolj vleče v režiserske vode in je pripravljen na nove izzive.