Katarina Čas: Včasih bi rada 'zabila' Zrneca pa mi vloga to ne dovoljuje

Chef Ljubo je namreč nekdanji partner Pikine sestre, s katero ima tudi otroka. "Ljubo in Pika sta si zelo domača, sta kot Tom in Jerry. Mislim, da si Ljubo več dovoli, ker sta družinsko povezana. Spoštujeta eden drugega, ampak imata nekakšno dinamiko, da si vedno nagajata. Malo sicer mislim, da je to povezano tudi z moškim egom, ker hoče Ljubo vedno imeti prav. Pika kot ženska pa malo preveč popušča v njunih 'bojih',"je v intervjuju povedala Katarina in dodala, da je snemanje še posebej zabavno, ker tako ona kot tudi Jurij na snemanju zelo rada improvizirata. Smeha in ponovitev snemanja sekvenc zagotovo ne manjka, Katarini pa je še posebej v čast, da ji uspe nasmejati enega in edinega Zrneca: "Joj, Jurij velikokrat improvizira in bi ga tako rada kaj 'zabila' nazaj, a to potem ne bi bilo v Pikinem stilu. Zato se moram zadržati in jezno odvihrati stran."