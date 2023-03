Kate Beckinsale del novega filma posnela tudi na hrvaškem letališču

"Zelo smo veseli, da je Kate Beckinsale letela z nami, potem ko je zaključila s snemanjem filma Canary Black na Hrvaškem," piše letalska družba Croatia Airlines na družbenih omrežjih, kjer so objavili tudi nekaj utrinkov snemanja in fotografijo z igralko na krovu enega izmed njihovih letal. Film, v katerem bo nastopila 49-letna zvezdnica, so od oktobra snemali v Zagrebu, v njem pa bodo gledalci lahko videli tudi več kadrov mesta.

Filmska ekipa je izbrala 130 različnih lokacij, na katerih so snemali, med njimi Kamnita vrata, Evropski in Cvetlični trg, Tuškanac, Dubravkin put in številne druge. Del filma je bil posnet v hangarju hrvaške letalske družbe, ki se je v objavi zahvalila za sodelovanje in poudarila, da so ponosni, da so lahko prispevali k nastanku filma.