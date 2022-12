Kate Hudson o nadaljevanju filma Kako se znebiti fanta v 10 dneh: Z Matthewem sva za

Prihodnje leto bo romantična komedija Kako se znebiti fanta v 10 dneh praznovala že svojo 20. obletnico. Film, v katerem sta v glavnih vlogah zaigrala Kate Hudson in Matthew McConaughey , po vseh teh letih še vedno velja za enega bolj priljubljenih v svojem žanru, s pomočjo TikTok trenda pa so ga nedavno spoznale tudi mlajše generacije.

Kate Hudson in Matthew McConaughey

O filmu, ki se zadnje čase ponovno pojavlja v medijih, je nedavno spregovorila tudi Hudsonova. Na vprašanje, ali bi bila pripravljena sodelovati pri potencialnem nadaljevanju uspešnice, je dejala, da bi to z veseljem storila. "Z Matthewem sva za. Vedno sva govorila, da bi sodelovala, če bi našli dobro zgodbo," je dejala in pojasnila, da je dobro romantično komedijo težko narediti. "Ljudje mislijo, da je enostavno, a ustvariti dobro zgodbo je v resnici precej zahtevno."

Spomnimo, v filmu Kako se znebiti fanta v 10 dneh ambiciozna novinarka Andie Anderson (Hudson) in vodja oglaševanja Benjamin Barry (McConaughey) stopita v zvezo in se kljub prvotno drugačnim načrtom iskreno zaljubita drug v drugega. Hudsonova se je filma sicer spominjala že leta 2020, ko je dejala, da večkrat razmišlja, če sta Andie in Benjamin še vedno skupaj.

Potencialnega nadaljevanja, o katerem zaenkrat še ni uradnih informacij, bi se razveselili tudi oboževalci.