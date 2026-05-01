Kate Hudson sanja o filmskem projektu z mamo Goldie Hawn

V oddaji je Kate Hudson povedala tudi, da si vsakokrat, ko na novinarskih dogodkih vidi svojega polbrata Wyatta Russella in njegovega očeta Kurta Russella , misli, da to ni pošteno. "Zakaj je njima to dovoljeno," se je vprašala.

Kurt in Wyatt Russell sta skupaj nastopila že v več projektih. Februarja je izšla druga sezona njune skupne serije Monarh: Zapuščina pošasti. Kot je dejala Hudson, bi bil skupen projekt z danes 80-letno Goldie Hawn "popolna kombinacija", pri čemer je imela v mislih filmski ali televizijski projekt. Razmišlja pa tudi o pisanju scenarija zase in za svojo mamo.

Oskarjevka Goldie Hawn je od leta 1983 v zvezi z igralcem Kurtom Russellom, oba sta v zvezo pripeljala otroke iz prejšnjih zakonov. Wyatt Russell je njun sin.