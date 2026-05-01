Film/TV

Kate Hudson sanja o filmskem projektu z mamo Goldie Hawn

Los Angeles, 01. 05. 2026 11.57

E.M. STA
Ameriška igralka Kate Hudson sanja o skupnem filmskem projektu s slavno mamo Goldie Hawn. "Ves čas razmišljam o tem," je 47-letnica povedala v pogovorni oddaji Live with Kelly and Mark.

V oddaji je Kate Hudson povedala tudi, da si vsakokrat, ko na novinarskih dogodkih vidi svojega polbrata Wyatta Russella in njegovega očeta Kurta Russella, misli, da to ni pošteno. "Zakaj je njima to dovoljeno," se je vprašala.

FOTO: AP

Kurt in Wyatt Russell sta skupaj nastopila že v več projektih. Februarja je izšla druga sezona njune skupne serije Monarh: Zapuščina pošasti. Kot je dejala Hudson, bi bil skupen projekt z danes 80-letno Goldie Hawn "popolna kombinacija", pri čemer je imela v mislih filmski ali televizijski projekt. Razmišlja pa tudi o pisanju scenarija zase in za svojo mamo.

Oskarjevka Goldie Hawn je od leta 1983 v zvezi z igralcem Kurtom Russellom, oba sta v zvezo pripeljala otroke iz prejšnjih zakonov. Wyatt Russell je njun sin.

